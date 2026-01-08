08.01.2026 | 17:16

Тайвански Ф-16 се разби, приземиха всички изтребители

Страната поръча общо 66 нови машини, произвеждани в завода, в който се правят и новите български самолети

Тайван временно приземи целия си флот от изтребители F-16 за техническа проверка. Това заяви министърът на отбраната Уелингтън Ку, докато продължава издирването на пилот, чийто самолет се е разбил в морето.

Военновъздушните сили смятат, че пилотът е катапултирал от едноместен изтребител F-16V край източното крайбрежие на Тайван на 6 януари, около 70 минути след излитане за рутинна тренировъчна мисия, предава АФП, цитирана от БГНЕС.

За претърсване на морската зона са мобилизирани 30 самолета, 22 плавателни съда на военноморските сили и бреговата охрана, както и два дрона, а паралелно се извършва и наземно издирване, заяви Ку. „В момента единствената ни цел е да направим всичко възможно за провеждането на операцията по търсене и спасяване“, каза Ку пред журналисти в сградата на парламента.

Министърът уточни, че бойните учения и тренировъчните полети са временно преустановени заради проверките на изтребителите F-16, но „дежурствата и задачите по бойна готовност ще бъдат запазени“.

„Очаква се инспекцията да приключи до 10 януари. Това няма да създаде пропуски във въздушната отбрана“, подчерта той.

Тайван засилва отбранителните си способности на фона на продължаващия военен натиск от страна на Китай, който разглежда демократичния остров като част от своята територия.

Островът е поръчал 66 американски изтребителя F-16V – многоцелеви самолети от четвърто поколение, представляващи значително модернизирана версия на остаряващите тайвански F-16 A/B.

Новите самолети на Тайван се правят в завода, в който се сглобяват българските изтребители – в Грийнвил, Южна Каролина, Lockheed Martin изпълнява поръчки за общо128 броя F-16 Block 70/72 за пет държави. Бахрейн стана стартов клиент с 16 машини, следван от Словакия с поръчка за 14, България бе трета с първите си 8, след нея са Тайван с 66 и Мароко с 24. България вече получи първите си 8 самолета и очаква пристигането на още 8 машини, за да бъде сглобена една ескадрила.