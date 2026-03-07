07.03.2026 | 13:39

Теодора Георгиева прави разкрития за Пеевски и Сарафов пред Лора Крумова

Очаква се българския европрокурор да обясни как е била заплашвана заради делото "Чирен"

В неделя българският европрокурор Теодора Георгиева ще направи разкрития за натиска, на който е била подложена от незаконния главен прокурор Борислав Сарафов и председателя на ДПС – Ново начало Делян Пеевски. Това ще стане по време на първото й телевизионно интервю за предаването „На Фокус с Лора Крумова“, установи проверка на МИГNews.info.

Очакванията са Георгиева да разкаже детайли как е била притискана и заплашвана от Пеевски и Сарафов да прекрати по делото за разширяването на газохранилището „Чирен“.

В петък стана ясно, че тя е подала сигнал до министъра на правосъдието Андрей Янкулов „за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“.

Вече стана ясно, че именно Теодора Георгиева в края на септември 2024 г., е провела първия разпит на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов – по това време служебен министър на енергетиката, по разследването за Чирен. Последвали са заплахи и предупреждения, че ако на Малинов бъдат повдигнати обвинения, срещу нея ще има компромати. А в края на март м.г. при пожар загина майката на Георгиева в плевенското село Беглеж.