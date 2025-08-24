24.08.2025 | 11:42

Бивш сценарист на Слави: Тошко, мръсен лъжец, кой ти даде 850 бона за авторски права? (ВИДЕ

В България авторски права не се плащат. Откъде заместникът на Слави Трифонов е получил тези пари?

Александър Иванов е писател и инфлуенсър, един от любимците на младежите в българския интернет. Бил е сценарист в „Шоуто на Слави“, когато да си сценарист беше престижно.

Сашо е и актьор по неволя, познат като Амир от „Столичани в повече“. С други думи – със сигурност познава доста добре родния шоубизнес.

По този повод Иванов направи дълъг монолог на тема декларираните от Тошко Иванов от ИТН 850 000 лева от авторски права за 2024 г.

„Тошко, кого лъжеш, приятелче? И аз съм бил сценарист и за 19 години не съм получил и стотинка от авторски права.

Много добре знаеш, че у нас такива пари не се изплащат. Ако ще да си взел всички хонорари на всички сценаристи в БГ, няма да се доближиш до 850 бона.

Кажи откъде са парите!“

Вие вижте изявлението на Александър Иванов, докато чакаме Комисията за противодействие на корупцията да се задейства и да провери приходите на Тошко.