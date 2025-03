Трагедия в Македония: 51 души изгоряха в дискотека (видео)

Огромен пожар избухна в нощта срещу неделя в дискотека „Пулс“ в северномакедонския град Кочани. Има най-малко 50 загинали, потвърдиха от МВР за МИА. Ранените са над 100 души – в момента 30 са в болницата в Кочани, а около 60 души са в болницата в Щип. В Градската болница „Св. Наум Охридски“ в Скопие са хоспитализирани 27 души с тежки изгаряния, 24 в Клиничния център, 18 в „8 Септември“, от които двама в критично състояние. Пред болницата в Кочани има голям брой близки и роднини на пострадалите и на починалите. Отчаяни родители търсят децата си чрез социалните мрежи, публикувайки снимки и молейки за информация.

Инцидентът е станал по време на концерт на арендби дуото ДНК около 03.00 ч. На събитието е имало 1500 души, основно млади хора, предават агенциите. Членовете на ДНК, бендът и придружаващите вокали, са били приети в болници, като след това част от тях са били пуснати за домашно лечение.

Според непотвърдена информация пожарът най-вероятно е възникнал от използване на пиротехника. На помощ в гасенето и спасяването на младежите са се включили екипи на пожарната от всички околни градове.

Министърът на вътрешните работи Панче Тошковски вече е на мястото на инцидента и се очаква първата информация за трагедията. Премиерът Християн Мицкоски също пътува натам.

Задържани всички лица, които по някакъв начин са свързани с организирането на концерта в дискотеката, съобщиха от вътрешното министерство в Скопие. Министерството на вътрешните работи разследва причините за трагедията, има разпити на свидетели и отговорни лица. Компетентните служби работят по установяване на причините за бедствието.

„Броят на жертвите и ранените е в процес на уточняване. Все още се предприемат действия и се извършва оглед. Прокурорът на Република Северна Македония, както и основните прокурори от Прокуратурата на Скопие и Прокуратурата на Република Северна Македония са на път за Кочани. Целият капацитет на прокуратурите за спешни действия ще бъде предоставен на прокуратурата в Кочани“, съобщи прокуратурата, цитирана от БГНЕС.

BREAKING: Fire breaks out at nightclub in Kocani, North Macedonia, killing at least 50 people.

— 15News (@15News) March 16, 2025