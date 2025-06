Тръмп и Мъск влязоха в открита война

Тихата битка между президентът на САЩ Доналд Тръмп и милиардерът Илон Мъск около законопроекта за разходите рязко прерасна в открита война.

Ден след като Мъск – доскоро специален държавен служител в Департамента за правителствена ефикасност (DOGE) – нарече проекта „отвратителна гадост“, Тръмп отговори, че е изненадан от атаката на Мъск, защото този проектозакон е голям и прекрасен, а Мъск е наясно с него. „„Лъжи, този законопроект никога не ми е бил показван и беше приет късно през нощта толкова бързо, че почти никой в Конгреса не е имал време да го прочете!“, отговори Мъск.

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025