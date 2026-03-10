10.03.2026 | 18:29

Тръмп изкука: Иран са докопали американска ракета и сами са убили децата в училището

Твърди, че тъй като ислямската република също разполага с ракети "Томахоук", тя може да е отговорна за инцидента

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предположи – без доказателства – че ударът срещу иранско начално училище може да е бил извършен от Иран или „някой друг“, съобщава „Гардиън“.

Инцидентът в начално училище в иранския регион Минаб, потвърден като най-смъртоносния инцидент, засягащ цивилни, във войната на САЩ срещу Иран, при който загинаха над 170 души, привлече вниманието към думите на Тръмп, който заяви: „Иска ми се Иран да има повече ракети „Томахоук“.

Видеоклип, публикуван на 28 февруари, показа експлозия близо до начално училище в иранския регион Минаб, разположено близо до сграда на Революционната гвардия. Взривът е причинен от ракета „Томахоук“ – използвана предимно от ВМС на САЩ. С нарастването на критиките относно ракетата на американската армия причинила най-смъртоносния инцидент, засягащ цивилни, Тръмп отбеляза, че Иран може да е отговорен за случайния удар срещу училището.

На въпрос дали, ако се потвърди, че ракетата „Томахоук“ е отговорна за инцидента, САЩ ще поемат отговорност, Тръмп отвърна: „Ракетите „Томахоук“ се продават и използват и от други страни. Не знам дали е бил Иран или някой друг, но Иран също притежава няколко „Томахоук“. Иска ми се да имаха повече“.

Неговото заключение беше, че тъй като ислямската република също разполага с ракети „Томахоук“, тя може да е отговорна за инцидента.

Тръмп вече е критикувал като лоша способността на Иран за насочване на ракети. Военни експерти обаче отбелязват, че „Томахоук“ – оръжейна система, контролирана от САЩ, в момента не се използва от Иран или Израел.

На въпроса: „Защо вие, президентът, сте единственият в администрацията, който твърди, че иранската „Томахоук“ е причинила инцидента в училището, докато дори министърът на отбраната не знае?“, Тръмп отговори: „Защото не знам достатъчно по въпроса“. Той добави: „Казаха ми, че е в процес на разследване. „Томахоук“ се използват и от други страни. Но каквото и да покаже докладът, аз съм готов да го приема“.

Позовавайки се на видеоанализи от военни експерти, чуждестранните медии съобщиха, че ракетата, която е ударила училището, е била „Томахоук“, управлявана от ВМС на САЩ, което прави много вероятно именно САЩ да са предизвикали инцидента.

Q: You just suggested Iran got a Tomahawk and bombed its own elementary school. But you’re the only person in your govt saying this. Even your defense secretary wouldn’t say that. Why are you the only person saying this? TRUMP: Because I just don’t know enough about it. It’s… pic.twitter.com/C9yy4RFFSj — Aaron Rupar (@atrupar) March 9, 2026