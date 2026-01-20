20.01.2026 | 9:43

Тръмп каза истината за Гренландия: Европа ще отстъпи, Макрон не е фактор

Президентът на САЩ възнамерява да наложи 200-процентни мита върху френско вино и шампанско

Доналд Тръмп отново предизвика международна вълна от реакции с директни изказвания и геополитически амбиции. Пред репортери той заяви, че според него европейските лидери няма да се съпротивляват много на желанието му Съединените американски щати да придобият Гренландия – стратегически важен арктически остров, принадлежащ на Дания.

„Не мисля, че ще се съпротивляват много. Трябва да я имаме. Те трябва да го направят“, заяви Тръмп, цитиран от агенция Франс прес. В изказването си той за пореден път изрази съмнение относно способността на Дания да осигури адекватна отбрана на Гренландия – позиция, която прехвърля темата от сферата на икономическата целесъобразност в полето на международната сигурност.

По-късно, чрез платформата Truth Social, Тръмп съобщи, че е провел много добър телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като основна тема е била именно Гренландия.

„Гренландия е от решаващо значение за националната и международната сигурност. Няма връщане назад – всички са съгласни с това!“, написа той.

Докато настоява за стратегическо предимство в Арктика, Тръмп атакува с думи президента на Франция. Той обяви намерение да наложи 200-процентни мита върху френско вино и шампанско. Тази мярка, според него, ще принуди Еманюел Макрон да се включи в новосъздадения „Съвет за мир“ – инициатива на Вашингтон за решаване на глобални конфликти.

Попитан за отказа на Макрон да участва, Тръмп отговори остро: „Така ли е казал? Ами добре – така или иначе никой не го иска, защото много скоро вече няма да е на този пост“.

Френската страна все още официално не е приела поканата за участие в Съвета за мир, потвърдиха дипломатически източници.