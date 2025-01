Тръмп-младши и Мъск: Украйна е виновна за пожарите в Лос Анджелис

Защо Лос Анджелис не може да се справи с пожарите, които доведоха до смъртта на най-малко петима души, евакуацията на 100 000 души и унищожаването на хиляди сгради?

Вината, естествено, е на Украйна: през март 2022 г., седмици след началото на руската инвазия, пожарната служба на най-големия град в Калифорния доставила щедро количество оборудване на атакуваната страна. В какво се изразява това „оборудване“ няма никакво значение, защото това е всичко, което ни е изяснено от скрийншотове на заглавия от новината, публикувана преди близо три години.

Стопкадрите обаче изглежда много впечатляват Доналд Тръмп-младши, който ги представя пред своята „скромна“ аудитория от 13,5 милиона последователи в Х със следната добавка:

„О, вижте, разбира се, че пожарната на Лос Анджелис е дарила много от запасите си на Украйна.“

Впоследствие поста му споделя приближеният до Тръмп (и младши, и старши) собственик на Х Илон Мъск пред своята нескромна аудитория от 211 милиона последователи.

Oh look of course The LA fire department donated a bunch of their supplies to Ukraine https://t.co/1XVA15f6oI

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 8, 2025