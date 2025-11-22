22.11.2025 | 7:10

Тръмп: На Зеленски ще му се наложи да хареса мирния ми план за Украйна. Путин: Планът може да е основа за мир

Санкциите срещу Русия няма да бъдат премахнати преди да постигнат ефект

На Зеленски ще му се наложи да хареса мирния ми план. Това заяви американският президент Доналд Тръмп по време на среща с кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани в Овалния кабинет. Журналистка помоли Тръмп да коментира по-ранното видеообръщение на украинския президент Володимир Зеленски, в което той заяви, че страната му е заставена да избира между това да загуби достойнството си или ключов съюзник.

Преди да бъде завършен въпроса, Тръмп се намеси: „Искате да каже, че не му харесва (предложения от САЩ мирен план)? Ами ще се наложи да го хареса. А ако не го харесва, да продължава да се бие“.

Репорерката зададе още един въпрос по темата – дали, както по-рано през деня съобщиха източници от Белия дом, Тръмп е готов да прекрати подкрепата за Украйна, ако до Деня на благодарността (27 ноември) Киев не одобри американския план.

Тръмп не отговори директно. Вместо това каза:

„В един момент ще трябва да приеме нещо. Спомняте си, че точно в Овалния кабинет казах: „Нямате карти“.

Републиканецът дава за пример позорната си среща със Зеленски от края на февруари т.г., когато го обвини, че не благодарил достатъчно на САЩ за подкрепата (откровена лъжа) и че се опитал да предизвика Трета световна война, продължавайки борбата срещу агресора.

По-рано през деня Тръмп заяви в радиоинтервю, че според него четвъртък е „приемлив“ краен срок за Украйна да даде отговор за предложения от Вашингтон мирен план, съобщи ДПА.

„Поставял съм много крайни срокове, но когато нещата тръгнат добре, крайните срокове могат да бъдат удължавани. Според нас обаче четвъртък е подходящ срок“, заяви американският президент в ефира на радио „Фокс Нюз“.

На украинският президент Володимир Зеленски беше представен мирен плана, съдържащ 28 точки. По-рано днес той каза, че планът поставя Украйна пред „много труден избор – или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор“, визирайки Съединените щати.

Зеленски заяви, че Киев ще работи в тясно сътрудничество с Вашингтон, за да търси решения и да проучи алтернативи.

Тръмп каза, че очаква „силните“ санкции да постигнат желания ефект върху Русия.

„Цялата им икономика е базирана на петрола“, посочи той и добави, че няма да премахне санкциите преди прилагането на плана.

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Москва е получила американския план за мир в Украйна и че той можел да послужи като основа за прекратяване на конфликта, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Украйна е против плана, но нито Киев, нито европейските сили са осъзнали реалността, че руските сили настъпват в Украйна и че ще продължат да настъпват, ако не бъде постигнат мир“, каза още Путин.

„Готови сме да водим мирни преговори и да решим проблемите с мирни средства. Същевременно, за това, разбира се, е необходимо задълбочено обсъждане на всички детайли на предложения план. Готови сме за това“, поясни руският президент.

Според него планът от 28 точки е бил обсъден между Москва и Вашингтон само в най-общи линии, като американците са поискали от Русия да направи определени компромиси.

„Ако Киев не иска да обсъжда предложенията на президента (Доналд) Тръмп и откаже да го направи, то „Украйна и Европа трябва да разберат, че събитията от Купянск неизбежно ще се повторят и на други ключови места на фронта“, предупреди Владимир Путин.

Руското настъпление струва много скъпо на агресора и е спорно до каква степен планините от убити войници през последните няколко месеца са компенсирани от превземането на минирани полета и обезлюдени руини в Източна Украйна. Путин е поставен не само под международен, но и под вътрешен натиск. Той тепърва ще трябва да мисли какво да прави с половин милионната си армия, когато войната все пак приключи. Вероятно само категорична победа, включваща признаване на териториални придобивки, осакатяване на Украйна и унижение на „колективния Запад“, би усмирила гнева на тълпата.