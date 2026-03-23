23.03.2026 | 13:56

Тръмп нареди спиране на огъня по Иран

Иран категорично обаче отрече да се водят преговори за мир със САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди спиране на огъня по Иран и мотивира решението си с преговори, които страната води с неназовани фактори в Техеран.

„Имам удоволствието да съобщя, че Съединените американски щати и държавата Иран през последните два дни проведоха много добри и продуктивни разговори относно пълното и окончателно разрешаване на нашите враждебни отношения в Близкия изток“, съобщи Тръмп в социалната си мрежа Truth social.

„Въз основа на посоката и тона на тези задълбочени, подробни и конструктивни разговори, които ще продължат през цялата седмица, инструктирах Департамента по войната да отложи всички военни удари срещу иранските електроцентрали и енергийна инфраструктура за период от пет дни, в зависимост от успеха на текущите срещи и дискусии“, допълни Тръмп.

Цените на петрола паднаха рязко след изявлението на Тръмп за Иран. Само минути по-късно петрол тип „Брент“ вече се продаваше не за 108, а за 86 долара за барел.

Иранското външно министерство обаче опроверга, че са се водили преговори за мир и обвини Тръмп, че се опитва да протака, докато вървят регионални преговори за деескалация на напрежението.

Говорителят на Националната комисия за сигурност и външна политика на Иран Ебрахим Резаей обаче не подкрепи изявлението на Тръмп: „Борбата продължава … и ново поражение за дявола.Тръмп и САЩ бяха отново победени“.