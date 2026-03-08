08.03.2026 | 20:24

Тръмп: Новият лидер на Иран няма да се задържи дълго, ако не бъде одобрен от мен

Иран готвеше нападение, искаше да завладее целия Близък изток, аз ги спрях, обяви президентът на САЩ

Докато иранците се приближават до обявяването на следващия си върховен лидер, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че новият лидер „няма да се задържи дълго“, ако първо не получи неговото одобрение.

„Той ще трябва да получи одобрение от нас“, каза президентът пред Ей Би Си. „Ако не получи одобрение от нас, няма да се задържи дълго. Искаме да сме сигурни, че няма да се налага да се връщаме на всеки 10 години, когато нямате президент като мен, който няма да го направи“. „Не искам хората след пет години да трябва да правят същото нещо отново или, още по-лошо, да им позволим да имат ядрено оръжие“, добави републиканецът.

Попитан дали би бил готов да одобри човек, свързан със стария режим, Тръмп отговори: „Бих, за да бъде избран добър лидер – да, бих. Има много хора, които биха могли да отговарят на изискванията“.

Сякаш предлагайки още едно оправдание за тази война, Тръмп заяви, че Иран е планирал да поеме контрол над целия Близък изток и намекна, че той е спрял това. „Те са хартиен тигър. Преди седмица не бяха хартиен тигър, ще ви кажа. И се готвеха да нападнат. Техният план беше да атакуват целия Близък изток, да завладеят целия Близък изток“, каза американският президент.

Той също така не изключи възможността да бъдат изпратени специални части за изземване на обогатения уран на Иран:

„Всичко е на масата. Всичко“. Високопоставен служител от администрацията заяви пред журналисти миналата седмица, че Иран е обогатил достатъчно уран, за да достигне материал с оръжейно качество за 10 дни или по-малко.

Смята се, че голяма част от урана се съхранява на обектите, бомбардирани по време на операция „Midnight Hammer“ — Натанз, Исфахан и Фордо, според официалния представител.

„На теория, ако имахме физически контрол върху тази територия, ако имахме физически контрол върху местата, където се намира, бихме могли да изпратим наши хора и да го разредим на място“, каза той.

През уикенда Тръмп се срещна със семействата на шестима загинали американски войници. Дали присъствието на церемониите по предаване на телата го е накарало да се замисли? „Не, изобщо“, каза той. „Родителите щяха да се разстроят, ако го направя. Родителите ми казаха, всеки един от тях: моля ви, сър, спечелете това за моя син — и в един случай за млада жена, както знаете. Моля ви, спечелете това за моето дете“. „Беше красиво събитие. Беше много красиво събитие, на което се срещнах с родителите. Те бяха съкрушени, но и горди“, каза републиканецът.

Тръмп каза, че не може да прогнозира колко дълго ще продължи войната, когато беше притиснат да даде времева рамка.

„Не знам. Никога не правя прогнози. Всичко, което мога да кажа, е, че сме пред графика както по отношение на смъртността, така и по отношение на времето“, каза той.

Миналата седмица президентът каза на журналисти, че войната ще продължи само 4 до 5 седмици.

В интервюто президентът също така отхвърли покачването на цените на бензина като „малък проблем“. „Мисля, че всичко е наред. Това е малко отклонение. Трябваше да направим този обход. Знаех точно какво ще се случи с този обход. Но хубавото е, че потопихме 44 от техните кораба, което е целият им флот. Унищожихме цялата им военновъздушна сила. Унищожихме всички техни комуникации и телекомуникации. Противовъздушните им системи ги няма. Те нямат абсолютно никаква защита. Всичко, което имат, са думи“, заяви държавният глава, цитиран от БГНЕС.

Някои от дългогодишните поддръжници на президента поставиха под въпрос тази операция, но Тръмп отрече да има недоволство сред неговата база. „По-популярно е от всякога. Това, което правим, е много MAGA. Много, много MAGA нещо“, каза той. „Защото иначе няма да имаме и държава, ще бъдем ударени. А MAGA е изцяло за спасяването на Америка… Никога не съм бил на по-високо ниво сред MAGА“.