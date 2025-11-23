23.11.2025 | 18:15

Тръмп обвини Украйна в неблагодарност и упрекна Евросъюза, че купува руски петрол

Американският президент отново е бесен на Зеленски, който е подкокоросван от Европа да не приема плана за спиране на войната с Русия

В неделя, в деня, в който представители на Киев, САЩ и европейски страни обсъждаха предложения от Вашингтон 28-точков мирен план в Женева, президентът Доналд Тръмп неочаквано отправи остри нападки към участниците в срещата.

„Украинското ръководство не изрази никаква благодарност за нашите усилия, докато Европа продължава да купува петрол от Русия“, написа американският президент на страницата си в Truth Social.

Тръмп също така подчерта, че войната в Украйна, която той е „наследил“ от предишната администрация, вече е отнела „милиони животи“. Шефът на Белия дом добави, че САЩ „продължават да продават огромни количества оръжия на НАТО за разпространение в Украйна“, докато неговият предшественик Джо Байдън „раздаде всичко безплатно“.

„Наследих война, която никога не трябваше да се случва, война, в която всички загубиха, особено милионите, които загинаха толкова ненужно. „Ръководството“ на Украйна не показа никаква благодарност за нашите усилия, докато Европа продължава да купува петрол от Русия. САЩ продължават да продават на НАТО огромни количества оръжия за трансфер в Украйна (този мошеник Джо раздаде всичко безплатно, безплатно, безплатно, включително „големите“ пари!). Бог да благослови всички животи, загубени в тази хуманитарна катастрофа!“, написа той.

На 21 ноември Володимир Зеленски благодари на САЩ „за вниманието и готовността“ им да работят с Украйна и нейните партньори. „Украйна винаги е уважавала и продължава да уважава желанието на президента Тръмп да сложи край на кръвопролитията и ние приветстваме всяко реалистично предложение“, каза украинският президент.

Наскоро ЕС прие план за постепенно премахване на вноса на петрол и газ от Русия до 2028 г. Към ноември 2025 г. руският газ съставлява около 13% от общия внос на газ в ЕС, а руският петрол – под 3%.

Пет европейски държави покриват 85% от вноса на петрол и газ от Русия – Унгария, Словакия, Франция, Нидерландия и Белгия. Най-големият купувач е Унгария.