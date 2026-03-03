03.03.2026 | 20:16

Тръмп обяви търговска война на Испания заради Иран

Испанците отказали да му помагат в борбата с иранците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще прекъснат всякаква търговия с Испания, след като европейската страна отказа да позволи на американските въоръжени сили да използват нейните военни бази за мисии, свързани с удари срещу Иран, предаде Ройтерс.

„Испания се държа ужасно“, заяви Тръмп пред журналисти на среща с германския канцлер Фридрих Мерц, като добави, че е наредил на министъра на финансите Скот Бесънт да „прекрати всички взаимоотношения“ с Испания.

„Ще прекъснем всякаква търговия с Испания. Не искаме да имаме нищо общо с Испания“, изтъкна Тръмп, цитиран от БТА.

Тръмп заяви още, че най-лошият сценарий при атаката му срещу Иран би бил нов лидер като покойния аятолах Али Хаменей. „Предполагам, че най-лошият сценарий би бил ние да направим това и след това някой да поеме властта, който е толкова лош, колкото предишния човек, нали?“, каза той пред репортери по време на среща с германския канцлер Фридрих Мерц. „Това може да се случи. Не искаме това да се случи“, каза той.

Доналд Тръмп се похвали с големи щети, нанесени на Иран от атаката на САЩ и Израел, която според него върви добре. „Почти всичко е разрушено“, каза Тръмп. Тръмп заяви още, че двете вълни от американско-израелски атаки срещу Иран са убили личности, които той е смятал за потенциални нови лидери. „Повечето от хората, които имахме предвид, са мъртви. Сега имаме друга група. Те също може да са мъртви, според съобщенията“.

Тръмп заяви във вторник, че Иран е щял да атакува пръв, а не Израел. „Мисля, че те щяха да атакуват първи и не исках това да се случи. Така че, ако не друго, може би щях да принудя Израел“, каза Тръмп пред репортери.

Израел не е принуждавал САЩ да започнат военна операция срещу Иран, увери още Тръмп. „Не, може би аз ги принудих да действат. Виждате ли, ние преговаряхме с тези луди и според мен те щяха да атакуват първи. Щяха да атакуват; ако ние не бяхме, те щяха да атакуват първи. Бях абсолютно сигурен в това“, каза президентът.