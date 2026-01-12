12.01.2026 | 10:03

Тръмп: Отбраната на Гренландия е две кучешки шейни

Искам да сключа сделка по лесния начин, но ако не стане, ще го направим по трудния, допълни той.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че САЩ трябва да придобият Гренландия, а не да я наемат, тъй като като арктическата територия била от стратегическо значение за националната сигурност.В изказване пред репортери на борда на Air Force One на 11 януари той подчертава, че островът е в опасност от влияние или дори военен контрол от страна на Русия или Китай, предава New York Post.

Тръмп коментира, че отбранителните способности на Гренландия са минимални, което я прави лесна цел.

„По същество, тяхната отбрана са две кучешки шейни. Знаете ли това? Знаете ли каква е тяхната отбрана? Две кучешки шейни“, натърти Тръмп.

По думите му, руските и китайските военноморски сили вече имат засилено членство в Арктика и бързият отговор от страната на Вашингтон е въпрос на време и решителност.

„Ако не го направим, Русия или Китай ще го навредят. Това няма да се случи, докато аз съм президент“, категорично заяви Тръмп.

В допълнение, по време на срещата в Белия дом с представители на енергийния сектор, Тръмп обяви, че Вашингтон е готов да действа с различни средства, включително дипломатически и икономически механизми, за придобиване на територията.

„Искам да сключа сделка по лесния начин, но ако не стане, ще го направим по трудния“, допълни той. Въпреки това, позицията на Гренландия остава твърда.

Петте основни партии в местния парламент Инацисартута публикуваха съвместно изявление, в което отхвърлят всякаква възможност за преминаване на острова под контрол на САЩ. „Не искам да бъдем американци, не искам да бъдем датчани, искам да бъдем гренландци“, се казва в декларацията, цитирана от ДПА и Асошиейтед прес.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен също категорично отхвърли възможността за прехвърляне на суверенитета. Според него островът няма интерес от промяната на своя политически статут.

Редица европейски държави, включително Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания, публикува международната обща позиция, в която се подчертава, че въпросите, засягащи Гренландия, могат да бъдат решени отделно от самата Гренландия и Дания, като суверенни и партньорски субекти. САЩ вече имат военнослужещи в Гренландия чрез базата в Туле, която действа на базата на двустранно споразумение от 1951 г. Тръмп обаче смятам, че това не е достатъчно.

„Вие защитавате собствеността. Не защитавате наеми“, твърди той, аргументирайки, че само пълният контрол може да гарантира дългосрочната сигурност на Арктическия регион. Интересът към Гренландия се засилва на фона на глобалните климатични промени, които отварят нови транспортни маршрути и достъп до природни ресурси. Арктика се превръща в територията на нарастващо стратегическо значение, а геополитическото напрежение в региона вероятно ще продължи да се засилва през следващите години.