29.11.2025 | 10:33
Тръмп отменя заповеди на Байдън, подписани с автоматична писалка
Толкова отменени актове досега е нямало в историята на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отменя всички заповеди, подписани от предшественика си Джо Байдън с помощта на автоматична писалка, механично устройство, което възпроизвежда подписи, съобщава CBS News.

„Всеки документ, подписан от Байдън чрез използването на автоматична писалка, няма по-нататъшна сила или действие“, написа Тръмп в Truth Social. Джо Байдън не е участвал в процеса с автоматичната писалка и ако каже, че е участвал, ще бъде обвинен в лъжесвидетелстване.“

Байдън е подписал 162 изпълнителни заповеди по време на президентството си, според Проекта за Американско президентство.

Не е ясно колко от тях са подписани с помощта на автоматична писалка, въпреки че не е необичайно президентите да отменят директивите на своя предшественик. Тръмп вече е отменил десетки изпълнителни заповеди на Байдън. Според Белия дом, президентът отмени близо 70 от изпълнителните заповеди на Байдън малко след като той положи клетва на 20 януари за втория си мандат и още 19 на 14 март.

Преди това Тръмп нареди разследване на използването на автоматична писалка от Белия дом на Байдън за подписване на президентски документи като помилвания, твърдейки, че има „конспирация“ за „злоупотреба със силата на президентските подписи чрез използването на автоматична писалка, за да се прикрие когнитивният спад на Байдън“.

В изявление от юли Байдън отхвърли твърденията на Тръмп.

„Аз вземах решенията по време на моето президентство. Всяко предположение, че не съм го направил, е нелепо и невярно“, каза Байдън.

Републиканците в Камарата на представителите публикуваха доклад миналия месец, който критикуваше използването на автоматична писалка от Байдън, но не включваше ясни доказателства, че неговите помощници са се заговорничили да подписват закони или други директиви без негово знание.

Президентите отдавна използват автоматична писалка за подписване на документи. През 2005 г. Министерството на правосъдието при президента Джордж Буш заяви, че президентът може законно да използва автоматична писалка, за да подписва законопроекти.

През март Тръмп призна, че също е използвал автоматична писалка, но „само за много маловажни документи“.

