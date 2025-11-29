29.11.2025 | 10:33
Тръмп отменя заповеди на Байдън, подписани с автоматична писалка
Толкова отменени актове досега е нямало в историята на САЩ
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отменя всички заповеди, подписани от предшественика си Джо Байдън с помощта на автоматична писалка, механично устройство, което възпроизвежда подписи, съобщава CBS News.
„Всеки документ, подписан от Байдън чрез използването на автоматична писалка, няма по-нататъшна сила или действие“, написа Тръмп в Truth Social. Джо Байдън не е участвал в процеса с автоматичната писалка и ако каже, че е участвал, ще бъде обвинен в лъжесвидетелстване.“
Байдън е подписал 162 изпълнителни заповеди по време на президентството си, според Проекта за Американско президентство.
