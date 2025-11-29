Тръмп отменя заповеди на Байдън, подписани с автоматична писалка

Не е ясно колко от тях са подписани с помощта на автоматична писалка, въпреки че не е необичайно президентите да отменят директивите на своя предшественик. Тръмп вече е отменил десетки изпълнителни заповеди на Байдън. Според Белия дом, президентът отмени близо 70 от изпълнителните заповеди на Байдън малко след като той положи клетва на 20 януари за втория си мандат и още 19 на 14 март.

Преди това Тръмп нареди разследване на използването на автоматична писалка от Белия дом на Байдън за подписване на президентски документи като помилвания, твърдейки, че има „конспирация“ за „злоупотреба със силата на президентските подписи чрез използването на автоматична писалка, за да се прикрие когнитивният спад на Байдън“.

В изявление от юли Байдън отхвърли твърденията на Тръмп.

„Аз вземах решенията по време на моето президентство. Всяко предположение, че не съм го направил, е нелепо и невярно“, каза Байдън.

Републиканците в Камарата на представителите публикуваха доклад миналия месец, който критикуваше използването на автоматична писалка от Байдън, но не включваше ясни доказателства, че неговите помощници са се заговорничили да подписват закони или други директиви без негово знание.

Президентите отдавна използват автоматична писалка за подписване на документи. През 2005 г. Министерството на правосъдието при президента Джордж Буш заяви, че президентът може законно да използва автоматична писалка, за да подписва законопроекти.

През март Тръмп призна, че също е използвал автоматична писалка, но „само за много маловажни документи“.