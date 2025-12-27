„Володимир Зеленски няма нищо, докато не го одобря“.

Това казва американският президент Доналд Тръмп в интервю за Politico по повод мирния план на Зеленски. Президентът на САЩ представя себе си за върховен арбитър на каквото и да е мирно споразумение между Украйна и Русия.

Очаква се украинският президент Володимир Зеленски да пристигне във Флорида, където ще представи на Тръмп нов план за мир от 20 точки. Той включва идея за демилитаризирана зона, а срещата се очаква да бъде фокусирана върху американските гаранции за сигурност.

Володимир Зеленски разкри подробности от новия 20-точков мирен план, разработен със САЩ. Той включва замразяване на фронтовата линия, демилитаризирани зони и съвместно управление на Запорожката АЕЦ, а Украйна ще проведе президентски избори след подписването на споразумението. „Мисля, че нещата с него ще се развият добре. Мисля, че ще се развият добре и с Владимир Путин“, казва Тръмп и добавя, че очаква да разговаря с руския лидер „колкото е възможно по-скоро“.

Американският президент даде интервюто за изданието само ден, след като украинският му колега разговаря с американския специален пратеник Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп – Джаред Къшнър. Зеленски определи разговора като „добър“.

На срещата в неделя освен гаранциите за сигурност двамата лидери ще обсъдят и управлението на Запорожката АЕЦ, както и контрола над територията на Донбас и източните украински територии, за които Москва претендира.

Предложението на Зеленски за демилитаризирана зона дойде с ключово условие – Русия да изтегли силите си от съответния участък в Донецк. Москва обаче не е дала никакви сигнали, че е готова да приеме нещо различно от пълен контрол над региона, подчертавайки пропастта, която остава между позициите на двете страни.

Но Тръмп отбеляза, че руската икономика е под сериозен натиск. От своя страна Зеленски заяви в интервю за изданието „Аксиос“, че ще предложи на президента на САЩ Доналд Тръмп целият мирен план да бъде подложен на референдум, ако руският лидер Владимир Путин се съгласи на поне 60-дневно прекратяване на огъня.

Провеждането на референдум крие политически и логистични рискове, както и рискове за сигурността, а 60 дни са минималният срок, необходим за подготовка за него, добави Зеленски в телефонно интервю за изданието.

В материала, цитиран от Укринформ и БТА, се казва още, че Съединените щати предлагат споразумението да е с продължителност 15 години, което Зеленски смята за недостатъчно.

Зеленски каза, че се надява да постигне договореност с президента на САЩ за рамка за прекратяване на войната. В същото време отбеляза, че ако страните не успеят да стигнат до силна позиция по териториалните въпроси, ще му е нужно съгласието на украинския народ.

Украинският лидер подчерта, че провеждането на референдум би довело до сериозни политически и логистични рискове и рискове за сигурността. Затова според него 60-дневно прекратяване на огъня е минималният период, необходим за подготовка и провеждане на подобно гласуване.

Говорейки за гаранциите за сигурност, президентът каза, че Украйна е постигнала съгласие по основните части на документите, но остават „технически въпроси“, включително за продължителността на споразумението.

Зеленски каза още, че продължава да преговаря за по-добра позиция по териториалния въпрос. Но ако планът изисква „много трудно“ решение по тази тема, според него най-добрият начин е целият план от 20 точки да бъде подложен на референдум.

Украинският президент обърна внимание и на въпроса за изборите, като отбеляза, че ако хората не могат да отидат до секциите поради съображения за сигурност, резултатът може да се окаже нелегитимен.„По-добре е да няма референдум, отколкото да има референдум, при който хората нямат възможност да отидат и да гласуват“, каза Зеленски.

Той сравни евентуалното гласуване с референдума за Брекзит във Великобритания, като подчерта, че в Украйна то би се провело при условия на война и в много ограничен срок. Високопоставен американски представител каза пред „Аксиос“, че руската страна разбира необходимостта от прекратяване на огъня, ако бъде обявен референдум, но настоява за по-кратък срок на примирие.„Координираме позициите си и всеки в Европа трябва да бъде на същата вълна в защита на нашия европейски начин на живот, независимостта на нашите държави и мир в Европа“, написа Зеленски в социалната мрежа Х снощи. „Трябва да има мир“, добави той.

От своя страна Мерц също заяви в Х:„Оставаме без колебание на ваша страна. Силен, координиран европейски подход остава от съществено значение за мира, свободата и сигурността. Берлинската група е готова да помогне – тясно координирано с нашите американски партньори“.

Срещата на върха в Берлин в средата на декември беше първата голяма среща за войната в Украйна, включваща САЩ, Украйна и водещи европейци в страна от ЕС след новия опит на Тръмп за мирно решение през ноември, припомня ДПА.„Благодарен съм на Германия за нейната непоколебима и осезаема подкрепа за Украйна и нашата отбрана“, отбеляза Зеленски. „Благодарение на нашето сътрудничество с Германия, хиляди животи в Украйна вече са спасени от руски атаки и ние запазваме отбранителните си позиции, за да осигурим силата на дипломатическите си позиции. Фридрих, благодаря ти много!“, написа украинският президент, обръщайки се към Мерц.