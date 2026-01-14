14.01.2026 | 11:02

Тръмп показа среден пръст на работник в завод на „Форд“ (видео)

Служителят е уволнен, защото крещял на президента на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе заснет да показва среден пръст на недоволен работник по време на посещение в автомобилен завод в Детройт, предаде Франс прес.

Белият дом определи реакцията на Тръмп като уместна. Той, както изглежда, е отговорил на недоволен работник в завод на “Форд” (Ford) “Луд човек крещеше свирепи обиди в пристъп на ярост, а президентът (на САЩ) отговори по напълно подходящ и недвусмислен начин”, каза в отговор директорът на Белия дом по комуникациите Стивън Чунг.

На видеозапис, който се разпространява в социалните мрежи и беше публикуван от уебсайта за светски новини Ти Ем Зет, Тръмп върви по пешеходен мост. В началото на клипа се чува глас, крещящ нещо, което не се чува, а след това президентът на САЩ показва среден пръст в посоката, от която идват виковете.

Според Ти Ем Зет човекът, обръщащ се към Тръмп, е казал думите “защитник на педофил”.

Това може да е препратка към случая с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, който се превърна в политически проблем за президента републиканец, отбелязва АФП.

Тръмп нарече шефа на Федералния резерв „идиот“

Доналд Тръмп нарече председателя на Федералния резерв Джером Пауъл идиот и го призова да намали основния лихвен процент.

„Този ​​идиот скоро ще си отиде“, каза американският лидер, визирайки Пауъл, в реч в Икономическия клуб на Детройт, Мичиган, където беше на работно посещение.

„Имаме много ниска инфлация. Това би дало шанс на Пауъл, който закъснява, да ни осигури голямо, прекрасно намаление на лихвите. Това би било чудесно за страната“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом малко преди да пристигне в Детройт.

Междувременно бюджетният дефицит на федералното правителство на САЩ е достигнал миналия месец рекордните 145 милиарда долара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на Министерството на финансите.

Това представлява ръст от 67%, или 58 милиарда долара, на годишна основа. Негативната тенденция се дължи на безпрецедентните разходи, раздути от промени в графика за превеждане на социални помощи и на плащане на данъци.

Все пак бюджетният дефицит на федералното правителство за първото тримесечие на финансовата 2026 г. (1 октомври 2025 г. – 31 януари 2026 г. – бел. ред.) е намалял на годишна основа с 15%, или 109 милиарда долара, до 602 милиарда долара.

Президентът на САЩ обяви, че администрацията му ще отнеме гражданството на натурализирани имигранти за участие в измами на американци.

„Ще отнемем гражданството и на всички натурализирани имигранти от Сомалия или другаде, които са осъдени за измама на нашите граждани. Ще ги изгоним оттук“, каза той.

„И ако сте дошли в Америка, за да ограбите американци, ще ви вкараме в затвора и ще ви върнем там, откъдето сте дошли“, добави той.

Доналд Тръмп е забравил за чековете от 1776 долара, с които обеща да плати над 1,45 милиона долара на американските военни преди Коледа, съобщи The New York Times.

„Наистина ли обещах да напиша чекове за 2000 долара на военните? Кога го направих?“, отговори той на въпрос на репортер относно обещаните плащания. Американският президент заяви, че американските военни ще могат да получат плащанията до края на годината.

На 18 декември беше съобщено, че правителството на САЩ възнамерява да извърши еднократно плащане от 1776 до над 1,45 милиона долара на американските военни до 25 декември в чест на основаването на страната. Според Тръмп чековете са били изпратени.