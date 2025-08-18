Радост в Кремъл: Тръмп се извъртя за прекратяването на огъня

Не е нужно незабавно прекратяване на бойните действия, за да продължат преговорите и да се постигне споразумение за мир в Украйна. Това каза американският президент Доналд Тръмп на срещата си в Белия дом с колегата си Володимир Зеленски.
Вероятно тези негови думи ще предизвикат радост в Кремъл, защото в продължение на месеци той заплашваше Москва с тежки санкции, ако не прекрати огъня. След срещата с Владимир Путин в Аляска обаче Тръмп обърна палачинката и забрави за ултиматума, за санкциите, а сега за ужас на Зеленски повтаря тезата на руския си колега.
Руските власти досега отхвърляха исканията за прекратяване на огъня с мотива, че тяхната армия се придвижва на запад, а украинските им противници срещат все по-големи трудности в опита си да спрат победния им поход в Донбас. При спиране на бойните действия, войските на Киев ще имат възможност да се превъоръжат и биха затруднили руската армия. Затова и от Кремъл настояват първо да подпишат мирното споразумение и тогава да се изтеглят от фронта.
Тръмп каза, че ще проведат телефонен разговор веднага след срещите си днес.
„И може би ще проведе тристранна среща. Ако не го направим боевете ще продължат. А ако се срещнем, има шанс да се прекратят“, коментира той.
Гледайте срещата в Белия дом тук:
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране