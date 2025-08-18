18.08.2025 | 20:52

Радост в Кремъл: Тръмп се извъртя за прекратяването на огъня

Не се нуждая от съветите на хора, които не са успели да направят нещо, за да спрат тези конфликти, написа президентът

Не е нужно незабавно прекратяване на бойните действия, за да продължат преговорите и да се постигне споразумение за мир в Украйна. Това каза американският президент Доналд Тръмп на срещата си в Белия дом с колегата си Володимир Зеленски.

Вероятно тези негови думи ще предизвикат радост в Кремъл, защото в продължение на месеци той заплашваше Москва с тежки санкции, ако не прекрати огъня. След срещата с Владимир Путин в Аляска обаче Тръмп обърна палачинката и забрави за ултиматума, за санкциите, а сега за ужас на Зеленски повтаря тезата на руския си колега.

Руските власти досега отхвърляха исканията за прекратяване на огъня с мотива, че тяхната армия се придвижва на запад, а украинските им противници срещат все по-големи трудности в опита си да спрат победния им поход в Донбас. При спиране на бойните действия, войските на Киев ще имат възможност да се превъоръжат и биха затруднили руската армия. Затова и от Кремъл настояват първо да подпишат мирното споразумение и тогава да се изтеглят от фронта.

Изглежда Путин е убедил Вашингтон, че най-бързият път към края на войната, която Тръмп толкова силно желае, е по неговият сценарий. Изглежда Путин е убедил Вашингтон, че най-бързият път към края на войната, която Тръмп толкова силно желае, е по неговият сценарий.

Тръмп каза, че ще проведат телефонен разговор веднага след срещите си днес.

„И може би ще проведе тристранна среща. Ако не го направим боевете ще продължат. А ако се срещнем, има шанс да се прекратят“, коментира той.

Гледайте срещата в Белия дом тук: