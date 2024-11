15.11.2024 | 21:35

Тръмп съди американски медии за милиарди долари

The New York Times, Penguin Random House, The Daily Beast и CBS News са обвинени в пристрастност и политически тормоз

Доналд Тръмп е завел дела за милиарди долари срещу американските медии, обвинявайки ги в „пристрастност" и „политически тормоз", пише британският The Guardian. Ответници са The New York Times, Penguin Random House, The Daily Beast и CBS News. Изданието Columbia Journalism Review (CPJ) разкрива, че броени дни преди президентските избори адвокатът на Тръмп Едуард Андрю Палцик е изпратил писмо до New York Times и Penguin Random House, в което е поискал обезщетение от 10 млрд. долара за статии, критични към Тръмп, наричайки ги „фейк и клеветнически изявления". В него става ясно, че Тръмп смята NYT за „абсолютния рупор на Демократическата партия", който разпространява „клевети в индустриален мащаб срещу политически опоненти". В писмото се цитират две конкретни статии на Рус Бютнър и Сюзън Крейг, свързани с последната им книга „Щастливият губещ: Как Доналд Тръмп пропиля богатството на баща си и създаде илюзията за успех". Посочват се и статия от 20 октомври на Питър Бейкър, озаглавена „За Тръмп цял живот на скандали води към момент на съд", както и статия от 22 октомври на Майкъл Шмид, озаглавена „Докато изборите наближават, Кели предупреждава, че Тръмп ще управлява като диктатор". NYT е обвинен в „намерение да омаловажава и оклеветява световноизвестната марка Тръмп, която потребителите отдавна свързват с високи постижения, лукс и успех в развлеченията, гостоприемството и недвижимите имоти … както и в лъжливо и злонамерено оклеветяване и омаловажаване на Тръмп като кандидат за най-високата длъжност в Съединените щати". От Daily Beast Тръмп е поискал да коригират статиите си, в които се посочва, че LaCivita е събрала 22 млн. долара, за да помогне за преизбирането на Тръмп. Въпреки че оттам коригират отчасти статията си по отношение на сумата, като посочват, че правилната е 19.2 млн. долара, това не се оказва достатъчно за Тръмп, който смята, че бележката „не коригира цялостното послание на историята". CBS News пък са обвинени от Тръмп в „намеса в изборите" чрез монтаж на интервюто им с Камала Харис от 7 октомври. От CBS наричат съдебния иск „напълно безоснователен" и отричат интервюто да е редактирано. В отговор на писмото пък от Penguin Random House заявяват, че стоят зад книгата на Бютнър и Крейг. Комитетът за защита на журналистите нарече исковете на Тръмп срещу пресата „явна и пряка опасност за свободата на медиите". „Враждебният медиен климат, насърчен по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп – който се очаква да продължи и през предстоящия му втори мандат – представлява голям риск за медиите в и извън страната", добавя CPJ. От „Репортери без граници" също излязоха с подобно изявление след победата на Тръмп, заявявайки: „Атаката срещу пресата наистина е атака срещу правото на американските граждани да знаят. Новата администрация на Тръмп може и трябва да промени отношението си към медиите и да предприеме конкретни стъпки за защита на журналистите и да създаде благоприятен климат за стабилни и плуралистични новинарски медии".