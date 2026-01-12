Президентът на САЩ Доналд Тръмп се самопровъзгласи за и.д. президент на Венецуела в социалната мрежа Truth Social – създадена и мажоритарно притежавана от самия него.

Там той публикува дигитално редактирано изображение, на което се представя като „изпълняващ длъжността президент на Венецуела“ от януари 2026 г., редом с титлите си 45-и и 47-и президент на САЩ.

Изображението, което имитира страница от Уикипедия, идва на фона на политическата криза във Венецуела, след като американски военни извършиха операция в страната по-рано този месец и задържаха президента Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Двамата бяха прехвърлени в САЩ за съдебно преследване по обвинения за наркотероризъм.

Международни коментатори и анализатори определиха поста на Тръмп като целенасочена провокация в социалните мрежи, с цел да подчертае политическата и икономическа роля на САЩ в кризата.

Ескперти предупреждават, че подобни изявления могат да подкопаят международните отношения и доверието между държавите, като предизвикат дипломатическо напрежение и объркат съюзниците и опонентите на САЩ за истинските намерения на страната в региона. От Държавния департамент не са коментирали публикацията, а външнополитическите реакции се очаква да бъдат обсъждани през следващите дни.