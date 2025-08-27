27.08.2025 | 20:16

Тръмп: Сорос и синът му трябва да бъдат съдени

95-годишният милиардер финансирал насилствени протести в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за повдигане на наказателни обвинения срещу милиардера Джордж Сорос и неговия син, обвинявайки ги, че са финансирали насилствени протести в страната.

„Джордж Сорос и неговият радикално левичарски син трябва да бъдат обвинени по закона RICO заради подкрепата им за насилствени протести и други деяния“, написа президентът в платформата Truth Social, позовавайки се на закона срещу участие в престъпни организации.

По думите му Сорос и неговата група психопати са причинили големи щети на страната. Той поясни, че това се отнася и за лудите му приятели по Западното крайбрежие.

“Внимавайте, наблюдаваме ви!”, закани се Тръмп.

Дългогодишните твърдения, свързани със семейство Сорос, отново се засилиха през юни, когато в Лос Анджелис избухнаха улични протести срещу засилените имиграционни рейдове.

Тръмп използва демонстрациите като аргумент за разполагането на Националната гвардия и морската пехота в управлявания от демократите град.

95-годишният Сорос, роден в Унгария, отдавна е обект на критики от крайната десница в Европа и САЩ заради финансовата си подкрепа за спорни каузи.

Той е обвиняван за разпалване на мигрантската криза в Европа и на южната граница на САЩ, както и за организиране на масови протести срещу полицейското насилие след убийството на Джордж Флойд през 2020 г.

През 2023 г. Сорос обяви, че ще предаде контрола над своята филантропична империя на сина си Александър.

През януари президентът Джо Байдън удостои Сорос с Медала на свободата, като подчерта неговата подкрепа за „организации и проекти по целия свят, които укрепват демокрацията, правата на човека, образованието и социалната справедливост“.

Милиардерът е познат с парадокси и противоречия – докато неговото прословуто „Отворено общество“ субсидира неправителствената организация „Трансперънси интернешънъл“, предприела кампании срещу данъчните убежища, в същото време Сорос къта печалбите си в две от тях – Каймановите острови и остров Кюрасао! Сякаш чрез филантропия той се стреми да се амнистира за съучастието си в отричана от него като порочна стопанска система, която го е направила толкова богат.

Сорос не успява да се превърне в големия интелектуалец и влиятелен политик в сянка – признания, към които винаги се е стремял. Защото се оказва, че базираните общо взето на социален маркетинг и пазарен инстинкт финансови умения, не могат да имат голям успех в обществения и политическия живот, за налагането в който е нужно друго – харизма, ясна визия, убеденост, откритост, такт и т.н.

RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) е федерален закон, създаден за борба с организираната престъпност, който позволява на прокурорите да повдигат обвинения срещу лица, участващи в модел на престъпна дейност.

От фондациите на милиардера отхвърлиха обвиненията, подчертавайки, че тяхната мисия е насочена към защита на демокрацията, човешките права и върховенството на закона.

Бившия съветник на Доналд Тръмп Роджър Стоун смята, че инвестирайки в протестните митинги, Сорос се опитва да дестабилизира ситуацията в САЩ, за да докара на власт свой човек.

„За мен е очевидно, че Сорос подстрекава хората към насилие, той им плаща, за да го правят. Това е престъпление. Ако той подстрекава хората да заплашват президента, то това е престъпление и според мен в тази страна трябва вече да повдигнат обвинение на г-н Сорос, ако това не го направят първо в Унгария. Защото той разпалва цветни революции по цял свят”, посочва политологът Роджър Стоун.

Джордж Сорос е най-яростният опонент на Тръмп от началото на политическата му авантюра. Поканен на форума в Давос в навечерието на първото встъпване в длъжност на американския президент през януари 2017 г., Сорос го нарича „чирак-диктатор“, чийто мандат ще се „провали“ заради „противоречивите му идеи“.

По онова време вече се говори за това как пазарите ще реагират много негативно на очертаващата се евентуална търговска война с Китай и съчетавайки спекулативната си тръпка с някакво неоправдано предусещане за провал, Сорос залага страшно много пари в провала на Тръмп.

По-специално той е убеден в срива на американските акции на борсите след избирането му, неговият хедж-фонд започва серия от „къси покупко-продажби“ и според в. „Wall Street Journal“ тази пагубна идея му струва към милиард долара загуби. Просто защото американските фондови пазари не само не се сриват след възкачването на неговия враг на президентския пост, но дори са въодушевени. Ами спадовете в секторите, „застрашени“ от протекционизъм като тежката индустрия и автомобилостроенето, бързо са компенсирани от оповестените от Тръмп политики на дерегулация и подкрепа на растежа, а индексът „Dow Jones“ скача нагоре още в деня след изборите