19.12.2025 | 10:20

Тръмп спря лотарията „Зелена карта“

Причината - стрелбите в университетите Браун и МИТ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е прекратил в четвъртък програмата за лотария за зелени кати. Тръмп взима решението след стрелбата в Браунския университет и МIT, за която е заподозрян човек, влязъл в САЩ благодарение на лотарията.

По указание на Тръмп Службата за гражданство и имиграция на САЩ преустановява програмата, съобщи в платформата X министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем, цитирана от “Индипендънт.

„На този отвратителен индивид никога не трябваше да бъде позволено да влезе в нашата страна“, коментира тя по адрес на заподозрения, португалския гражданин Клаудио Невес Валенте.

48-годишният Валенте е заподозрян в стрелбата в Браунския университет. При нея загинаха двама студенти, други 9 бяха ранени. Валенте е заподозрян и за смъртта на професор от Масачузетския технологичен институт. Преподавателят е открит мъртъв в четвъртък вечерта от самонанесена огнестрелна рана, съобщиха властите. Заподозреният е получил статут на законно постоянно пребиваване в САЩ през 2017 г.

По програмата за разнообразие на визите всяка година до 50 000 души получават зелени карти чрез лотария. Програмата е предназначена за страни, които са слабо представени в Съединените щати, много от които са в Африка. Очаква се решението на Тръмп да предизвика остри юридически и политически спорове, защото лотарията е създадена от Конгреса и тази мярка почти сигурно ще предизвика правни спорове. През 2025 г. за визовата лотария са кандидатствали близо 20 милиона души, над 131 000 са избрани, ако в статистиката се включват и съпрузите на победителите. Избраните преминават през задължителна проверка, за да получат достъп до САЩ.