18.08.2025 | 10:38

Тръмп удари Зеленски: Мир срещу Крим и отказ от НАТО

Според президента на САЩ, Украйна може да сложи край на войната почти веднага

Американският президент Доналд Тръмп смята, че украинският му колега Володимир Зеленски „може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва“.

„Няма връщане обратно на дадения от Обама Крим […] и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога няма да се променят!!!“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

Американският президент се срещна в петък с руския си колега Владимир Путин, а по-късно в понеделник ще приеме в Белия дом Зеленски и европейски лидери.