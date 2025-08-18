18.08.2025 | 10:38
Тръмп удари Зеленски: Мир срещу Крим и отказ от НАТО
Според президента на САЩ, Украйна може да сложи край на войната почти веднага
Американският президент Доналд Тръмп смята, че украинският му колега Володимир Зеленски „може да сложи край на войната с Русия почти веднага, ако поиска, или може да продължи да воюва“.
„Няма връщане обратно на дадения от Обама Крим […] и НЯМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ЗА УКРАЙНА. Някои неща никога няма да се променят!!!“, написа Тръмп в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.
Американският президент се срещна в петък с руския си колега Владимир Путин, а по-късно в понеделник ще приеме в Белия дом Зеленски и европейски лидери.
Украинският президент Володимир Зеленски oт своя страна каза, че се надява „споделената сила“ на САЩ и Европа да а принудят Русия да сключи мирно споразумение, докато Тръмп
„Благодарен съм на президента на САЩ за поканата. Всички ние еднакво искаме тази война да свърши бързо и сигурно“, написа Зеленски в „Телеграм“ след пристигането си във Вашингтон.
„И аз се надявам, че споделената ни сила с Америка и нашите европейски приятели ще принуди Русия към истински мир“.
Двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски ще се състои в днес 13:15 ч. източноамериканско време (20:15 ч. българско време) в Белия дом.
По-късно Тръмп ще участва в многостранна среща с европейски лидери в 15:00 ч. източноамериканско време (22:00 ч. българско време).
Зеленски и европейски лидери заминават днес за Вашингтон, за да представят позицията на Киев, който бе приканен от американския президент да направи отстъпки след срещата на върха между Тръмп и Путин в Аляска, която не доведе до пробив в усилията за уреждане на войната в Украйна, посочва Франс прес.
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