18.08.2025 | 21:04

Тръмп унижи европейските лидери, появили се непоканени в Белия дом

Те бяха посрещнати от началника на протокола на президентската администрация

Европейските лидери влизат в Белия дом за среща с президента на САЩ Доналд Тръмп. За разлика обаче от властелина на Кремъл Владимир Путин, на червения килим ги чакаше не самия президент, а началника на протокола Моника Кроули. Налага се да стоят и да чакат господарят на Белия дом да им окаже нужното уважение.

Световните наблюдатели припомнят, че Доналд Тръмп показа съвсем друго отношение към руския си колега Владимир Путин. Посрещна го на летището в Аляска като свой приятел, потупваше го приятелски по рамото и му говореше мило.

Към представителите от ЕС и на Украйна Володимир Зеленски обаче отношението е съвсем различно заради незначителната роля, която е отредена на европейските лидери в световната политика.