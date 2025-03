Приветствам инициативата на президента на САЩ Доналд Тръмп, който обяви, че ще въведе задължителна военна служба за всеки американец, който има малко жълто-синьо украинско знаме в своя профил във Facebook.

Министерски съвет на Република България – вие кога?

Шеговитата новина е разпространена от The babylon bee и публикувана от Илон Мъск в X.

„Тези хора искат да се бият“, каза Тръмп пред представители на пресата в понеделник. „Те сложиха това малко знаме в профилите си и знам, че наистина искат да излязат там, да умрат за Украйна. Наистина смели и страхотни хора. Не аз обаче, аз не съм човек със знамена. Без знамена в моята биография.“

Тръмп направи изявлението, след като огромен приток на бели либерални жени смени снимките на профилите си във Фейсбук от техни снимки на плажа с няколко от най-добрите им приятели с изображение на украинското знаме.

„Тези дами за пилатес от по-висока средна класа са перфектни за предните линии“, каза Тръмп. „Искат да се бият. Вижте колко са нетърпеливи. Искат да отидат в Украйна. Такива гадни жени. Путин няма да разбере какво го е ударило.“

За да избегнат набор, тези, които са публикували знамена в биографията си, казаха, че не са знаели, че в Украйна се води война и смятат, че малките жълти и сини квадратчета са нещо като Black Lives Matter или транс нещо.

„Чакай, какво е Украйна?“ попита биоактуализираната във Facebook Ашли Мъл. „Мислех, че това е за Палестина. Спрете геноцида!“

По време на публикуването Зеленски беше казал на Тръмп, че наистина не се нуждае от този вид войски и каза, че би предпочел онези големи яки момчета от новите реклами на армията.

Trump Institutes Military Draft For Everyone With Ukraine Flag In Their Facebook Profile https://t.co/z14ryOK5Fx pic.twitter.com/xMEmu4ZWvY

— The Babylon Bee (@TheBabylonBee) March 3, 2025