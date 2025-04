Тръмп: Всички ми целуват задника (видео)

Всички ми целуват задника. Умират от желание да сключим сделка. Това обяви американският президент Доналд Тръмп в реч пред Националния републикански комитет на Конгреса. Повод за коментара му бе нарасващият брой републиканци, които искат Конгресът да възстанови контрола си върху митата. Това де юре е правомощие именно на законодателното събрание, но Тръмп обяви „извънредно положение“, аргументирайки се с търговския дефицит на страната му, и наложи т.нар. реципрочни мита, които разтърсиха пазарите.

Trump: „These countries are calling us up. Kissing my ass.“ pic.twitter.com/a52SfBnsf8

— Aaron Rupar (@atrupar) April 9, 2025