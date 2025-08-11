11.08.2025 | 20:58

Тръмп вкара Националната гвардия във Вашингтон

Столицата била "превзета от банди и кръвожадни престъпници". Въпреки че по данни на полицията престъпността е спаднала значително спрямо 2024 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че поставя под федерален контрол поддържането на реда в Вашингтон, както и че ще разположи 800 военни от Националната гвардия в столицата, която според него е „превзета от банди и кръвожадни престъпници“, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Въпреки че официалните статистики показват спад на насилието във Вашингтон, американският президент заяви, че се позовава на мярка, която му дава право да поеме контрола над полицията в града със специален статут в САЩ.

„Ситуацията се е превърнала в пълна и тотална анархия и ние ще се отървем от гетата“, каза Тръмп на пресконференция в Белия дом. Той допълни, че инициативата му няма да се ограничи само до Вашингтон, където обяви извънредно положение: „Това ще продължи. Започваме много силно във Вашингтон и ще почистим всичко много бързо“.

Още през юни Тръмп мобилизира Националната гвардия в Калифорния, против волята на губернатора Гавин Нюсъм, като заяви, че иска да възстанови реда в Лос Анджелис след протестите срещу арестите на имигранти. За разлика от 50-те американски щата, столицата Вашингтон има специални отношения с федералното правителство, което ограничава автономията на местните власти, отбелязва АФП.

„Разполагам Националната гвардия, за да помогна за възстановяването на закона, реда и обществената сигурност във Вашингтон“, посочи Тръмп, заобиколен от представители на администрацията, включително министъра на отбраната Пийт Хегсет и главния прокурор Пам Бонди. „Нашата столица е превзета от банди и кръвожадни престъпници“. Престъпленията, свързани с насилие, са намалели с 26% през първите седем месеца на 2025 г., след спад от 35% през 2024 г., а общата престъпност е намаляла със 7%, според данни на полицейското управление.

Тръмп заяви, че ще изпрати и американската армия, „ако е необходимо“, а Хегсет посочи, че е готов да призове допълнителни войски от Националната гвардия от извън пределите на Вашингтон. Пам Бонди ще наблюдава процеса по поемане на контрола над столичната полиция.

През изминалата седмица Тръмп изостри реториката си, намеквайки, че може да се опита да лиши града от местната му автономия и да наложи пълен федерален контрол. Окръг Колумбия, създаден през 1790 г., функционира по Закона за самоуправлението, който дава на Конгреса върховна власт, но позволява на жителите да избират кмет и общински съвет. Миналата седмица Тръмп заяви, че адвокатите му проучват как да отменят закона.

Законът за самоуправление от 1973 г. позволява на президента да поеме контрол над полицията на града за 48 часа, ако „установи, че съществуват специални условия от извънреден характер“, което изисква използването на отдела за федерални цели. Такива, разбира се, не са налице, но през втория си мандат републиканецът вече доказа (например – с изземването от Конгреса на функциите за налагане на мита), че когато законът не е достатъчно стриктен в ограниченията на правомощията му, то той със сигурност ще действа както пожелае.

Президентът може да запази контрола над отдела за по-дълъг период, ако уведоми председателите и членовете на конгресните комисии, които разглеждат законодателни въпроси, отнасящи се до Вашингтон. Не е ясно дали президентът е предприел подобна стъпка.

Всяко искане за контрол над полицейското управление на града за повече от 30 дни трябва да бъде прието в закон.