Трюдо се разциври пред журналисти след унизителната митническа война със САЩ (видео)

Канадският премиер Джъстин Трюдо не успя да сдържи сълзите си пред репортери докато говореше за политиката на правителството си на фона на тарифните политики, наложени от Доналд Тръмп.

“На лично ниво – всеки ден в този офис съм се уверявал, че поставям канадците на първо място… Тук съм, за да ви кажа на всички, че ви имаме. Дори в последните дни на това правителство“, каза Трюдо, който има още три дни като премиер на Канада.

“И затова съм тук, за да ви кажа всичко, което ви имаме. Дори в последните дни на това правителство ние няма да подведем канадците днес и дълго в бъдещето“, увери той обществеността.

