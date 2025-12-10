10.12.2025 | 13:50

Турция се топи

През 90-те години Турция беше като 20-годишен младеж. Ако спадът в раждаемостта продължи с този темп, средната възраст ще надхвърли 45 години до няколко десетилетия

Коефициентът на раждаемост в Турция спада за 11-та поредна година, достигайки 1,48 през 2024 г. – равнище, значително под прага на възпроизводство на населението от 2,1, което кара учени и официални лица от страната да отправят предупреждения за наличие на необратима демографска криза.

Заместник-председателят на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ) Фуркан Метин, говорейки наскоро за намаляващия прираст на населението в страната, подчерта, че демографският тон на турската нация се е променил изцяло през последните десетилетия.

„През 90-те години Турция беше като 20-годишен младеж. Ако спадът в раждаемостта продължи с този темп, средната възраст ще надхвърли 45 години до няколко десетилетия“, коментира Метин.

Според официалните данни на ТЮРКСТАТ общият коефициент на раждаемост в Турция, който е бил средно 2,38 деца на жена през 2001 г., започва непрекъснатия си спад през 2014 г. Коефициентът намалява от 2,19 през 2014 г. до 2,16 през 2015 г., 2,11 през 2016 г., 2,08 през 2017 г. и 2,00 през 2018 г. От 2019 г. спадът се ускорява още по-рязко, достигайки 1,89 през 2019 г., 1,77 през 2020 г., 1,71 през 2021 г., 1,63 през 2022 г., 1,51 през 2023 г. и 1,48 през 2024 г.

Метин посочи отлагането на брака, късното раждане на деца и изключително високия процент на цезарови сечения като основни фактори, които потискат броя на новородените деца. „Турция е на първо място в света по процент на раждания чрез цезарово сечение. Хората се женят късно и раждат предимно чрез цезарово сечение, което намалява шансовете им да имат повече от едно дете, дори и да желаят две или три“, коментира той.

Експерти в областта също предупреждават, че ако Турция запази тази тенденция, нейните показатели за раждаемост ще останат под средното за Европейския съюз, което сигнализира преминаването на страната в категорията на „много застарелите нации“.