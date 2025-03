Полският премиер Доналд Туск разкритикува пътя към мир след последните руски удари срещу енергийната инфраструктура в Украйна, попаденията в Харков и Добропиля, за да обобщи, че пътят към мира с преговори не действа.

Политиката на умиротворяване спрямо Русия само води до „повече бомби и жертви“, предупреди Туск, цитиран от Франс прес и БТА.

Той визира като исторически пример опитите за сдържане на нацистка Германия с териториални отстъпки в навечерието на Втората световна война и по-конкретно придобилото печална слава Мюнхенско споразумение от 1938 г.

Туск нарече руснаците „варвари“. „Ето какво се случва, когато умиротворявате варварите. Повече бомби, повече атаки, повече жертви.

Още една трагична нощ в Украйна“, написа Туск в X след масираната руска въздушна атака в съседната страна, при която по данни на властите са били убити най-малко 14 души.

— Donald Tusk (@donaldtusk) March 8, 2025