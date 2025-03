„Тя току-що стана тв звезда“: Репортерка удари с микрофон Тръмп (видео)

Американският президент Доналд Тръмп отговаряше на въпроси на репортери в базата „Андрюс“, когато микрофон внезапно се удари в лицето му.

При инцидента репортерите замълчаха за момент, преди един от тях да продължи да задава въпрос на президента, пише „Фокс нюз“. Доналд Тръмп погледна репортерката за момент и повдигна многозначително вежди.

Неудобният момент дойде, когато американският президент отговаряше на въпрос за извеждането на още заложници от Газа.

Докато се навеждаше, за да чуе репортерите, микрофонът се удари в устната и бузата му. Чува се как репортерът се извинява.

„Тя току-що стана телевизионна звезда тази вечер. Тя просто се превърна в голяма история тази вечер, нали? Видяхте ли това?“, пошегува се Тръмп.

Не е ясно коя е била репортерката и за коя медия работи.

Видео от случилото се бързо обиколи социалните мрежи и предизвика различни реакции. Някои го сметнаха за смешно, докато други видяха в това знак на неуважение.

A microphone hit Donald Trump in the face before he jets of to Mar-a-Lago again to waste more taxpayer money playing golf.

🤣 pic.twitter.com/daKKTucRfe

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 14, 2025