28.11.2025 | 10:37
Украинската антикорупционна комисия удари началника на кабинета на Зеленски
Разследват Андрий Ермак по най-голямото дело за корупция в страната - претърстват резиденцията му

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и САП (Специализирана антикорупционна прокуратура) извършват претърсвания в резиденцията на ръководителя на президентската администрация Андрей Ермак в правителствения квартал. Това съобщава Украинская правда.

Претърсвания се провеждат в правителствения квартал. За това съобщава и депутатът от фракцията „Голос“ Ярослав Железняк. От УП съобщават, че на територията на правителствения квартал са влезли около 10 служители на Националното антикорупционно бюро и Специализираната антикорупционна прокуратура.

Ярослав Железняк предупреждава, че може да се наложи „да се защитят НАБУ и САП, ако се наложи“.

На 25 ноември директорът на НАБУ Семен Кривонос изрази убеждението си, че в хода на разследването по делото „Мидас“ за корупция в енергийния сектор ще има нови разширения и ще възникнат нови подозрения.

Акцията е започнала около 5 часа сутринта. Според украинските медии на територията на правителствения квартал са пристигнали около 10 агенти на НАБУ и САП.

„Националното бюро за борба с корупцията /НАБУ/ и Специализираната прокуратура за борба с корупцията /САП/ провеждат разследващи действия (претърсвания) в офиса на ръководителя на канцеларията на президента на Украйна. Разследващите действия са разрешени и се извършват в рамките на разследването. Подробности ще бъдат предоставени по-късно“, съобщиха в канала си в „Телеграм“ от антикорупционното звено на Украйна.

Обискираният офис на Ермак се намира на територията на затворения правителствен квартал, на няколко десетки метра от офиса на президента Зеленски, уточняват украинската УНИАН и белоруската независима медия „Некста лайф“.

Все още официално не се съобщава дали претърсването на офиса на президентския най-близък сътрудник е свързан с големия скандал за корупция на върха на държавата, но се твърди, че следствените действия са именно във връзка с негово възможно участие в схемите на Тимур Миндич.

Бизнесменът, близък на президента, който напусна страната, е разследван за създаване на престъпна група за пране на пари, като се подозира, че е упражнявал влияние върху бившия министър на отбраната Рустем Умеров.

Още преди две седмици украинското издание „Страна“ посочи в публикация, че „антизеленската коалиция“ е пристъпира към следващия етап от реализацията на плана си за лишаване на президента Володимир Зеленски от реална власт – принуждаването му да уволни шефа на президентската канцелария Андрий Ермак и правителството да подаде оставка и да се формира нов кабинет.

В Радата имаха нагласата, че буквално до дни Зеленски ще уволни Ермак и ще назначи за нов шеф на Офиса на президента бившия посланик в САЩ Оксана Маркарова.

След като избухна корупционният скандал, изявени лица от партията на Зеленски „Слуга на народа“ настояха за оставката на Ермак заради подозрения, че и той е замесен. Това стана официално по време на партийна среща два дни след публикацията – на 20 ноември.

За отстраняването на шефа на президентската канцелария настоя депутатката Маряна Безуглая. Попитан дали ще поиска оставката на Ермак, тогава Зеленски отговори, че все още събира информация по случая и обмисля. Самият Ермак също присъства на срещата, припомня украинската държавна медия УНИАН.

Андрий Ермак беше ръководител на украинската делегация в Женева, на която обсъждаха с представителите на САЩ мирния план на Доналд Тръмп.  В интервю за американското списание „Атлантик“ Ермак заяви, че Зеленски няма да предаде и педя земя на Русия в замяна на мир, съобщи Ройтерс.

„Докато Зеленски е президент, никой не трябва да разчита, че той ще предаде територия. Той няма да преотстъпи територия“, заяви Андрий Ермак.

