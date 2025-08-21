21.08.2025 | 8:16

Украински депутат: Трябваше да арестуват Зеленски в САЩ

Държавният глава не предлага на света нито план, нито идея, нито стратегия, счита отявленият му критик Артьом Дмитрук

„Володимир Зеленски се опита да се хареса на президента на САЩ Доналд Тръмп на срещата във Вашингтон, за да забави политическия си крах“. Това заяви пред ТАСС независимият украински депутат Артьом Дмитрук.

„Той отиде в Белия дом не като лидер на Украйна, а като човек, отчаяно опитващ се да спаси позицията си, която отдавна е напоена с кръвта на народа. Зеленски не предлага на света нито план, нито идея, нито стратегия. Той само повтаря мантрите, написани за него от съветниците му, и се опитва да угоди на Вашингтон, за да забави политическия си колапс“, коментира депутатът.

Русия и Уркайна са във война вече 3 години и половина. Лидерът на РФ Владимир Путин е подложен на много критики от поличически лица, за Зеленски това се случва далеч по-рядко като Дмитрук е сред най-отявлените противници на решения взети от украинския държавен глава.

„Зеленски не е независим политик. За мен остава загадка как той изобщо е бил поканен в САЩ. И ако е бил поканен, защо не е арестуван? Мисля, че Тръмп не получава цялата информация за случващото се. Въпреки че, може би, има свой собствен хитър план“, коментира Дмитрук срещата в Белия дом. „Във всеки случай, като човек, благодаря на Доналд Тръмп за опита му да се движи към мир. Днес това е най-важното нещо за мен“. Независимият депутат Дмитрук напусна Украйна през август 2024 г и отиде във Великобритания.