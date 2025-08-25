25.08.2025 | 20:56

Украинци мамят жени и ги превръщат в камикадзета, въоръжават ги с икони-бомби (видео)

Взривните устройства в тях са много мощни, а неподозиращите жертви са принудени да теглят кредити и да финансират с тях Въоръжените сили на Украйна

Подли агенти от Службата за безопасност (сигурност) на Украйна – СБУ принуждават бедни жени да теглят кредити и накрая ги превръщат в камикадзета, като ги въоръжават с икони с бомби в тях. Звучи като сценарий за филм на ужасите, но 54-годишна жертва на телефонни измамници от Волгоградска област е била арестувана в Крим и обвинена в тероризъм, съобщи РИА Новости.

Разследващите обаче установиха, че тя била измамена от служител на СБУ, който й се представил за следовател от руската Федерална служба за безопасност. Той ѝ казал, че украински гражданин, включен в списъка с терористи, е използвал пълномощно, дадено му от самата жена и така е взел заем на нейно име, а парите бил превел за нуждите на украинските въоръжени сили.

За да избегне наказателна отговорност, жената взела няколко заема на обща стойност над три милиона рубли и е превела парите на ало измамниците (б.а. от СБУ).

След това, по указание на своя куратор, рускинята отива в Крим, където взема от куриер православна икона, в която имало вградено самоделно взривно устройство. Тя не знаела естествено за това. Хванали я с пакета на контролно-пропускателен пункт.

Служители на ФСБ съобщават, че адската машина е с един килограм тротилов еквивалент. Механизмът трябвало да се задейства при получаване на сигнал. Детонацията на пакета е трябвало да доведе до смъртта на служителите и на самата жена.

В същото време военният репортер на руската държавна телевизионна и радио компания „Россия 1“ Евгений Поддубний разкри, че терорист, който на 28 март 2025 г. нахлул в Курска област, въоръжен с картечница и гранати, влиза в затвора. Владимир Сердюк бил признат за виновен в извършване на терористична атака.

Той пристигнал в определения му район близо до село Гуево в Суджански район и заел наблюдателна и огнева позиция с цел блокиране и задържане на селището под въоръжен контрол. На 31 март 2025 г., по време на боевете, руски бойци задържали боеца от Въоръжените сили на Украйна. Съдът го осъдил на 15 години затвор.

Пред руския репортер мъжът призна вината си.