22.11.2025 | 13:51

Украйна беснее заради мирния план на САЩ

Изглежда, че Вашингтон все пак застана на страната на мира

На фона на нарастващия натиск от Белия дом, Киев се бори с 28-точков мирен план на САЩ, който малцина в страната възприемат като „капитулация“, но пък така е описан в медиите.

Украински активисти, законодатели, войници и ветерани предупреждават, че предложението може да засили позицията на Русия, което да доведе до по-нататъшен конфликт, а не до разрешаване – и не само на фронтовата линия, но и по улиците на Украйна. Това обаче е в контраст на случилото се вече през 2014 г. примирие, което бе многократно нарушвано именно от украинска страна.

Володимир Ариев, законодател от партия „Европейска солидарност“, заяви, че изтеклият план изглежда е „план за капитулация и предателство“ и не отразява интересите на Украйна и ЕС. Той смята, че ако Зеленски го приеме, част от обществото ще го отхвърли, което може да доведе до вътрешен конфликт. Именно за такъв се говори вече от близо 2 години, тъй като самият Зеленски не е особено долюбван от населението, което управлява практически незаконно в последната година и половина.

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп прекара месеци в безуспешни опити да доведе Русия на масата за преговори, последната версия на мирния план, изготвена от специалния пратеник на САЩ Стив Уитков и руския пратеник Кирил Дмитриев, изглежда показва, че Вашингтон в крайна сметка е застанал на страната на мира и е разбрал, че Киев няма как да спечели конфликта. Затова е дал на Киев няколко дни просто да приеме предложението или да се лиши от американска подкрепа, което така или иначе би довело до капитулация.

Планът от 28 точки повтаря дългогодишните искания на Русия, които в геополитически и исторически план са рационални.

В обръщението си вчера Зеленски заяви, че Украйна може скоро да се изправи пред труден избор – „или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор“, визирайки САЩ. Не ключов, а жизненоважен. С други думи – той е поставен в позицията, в която трябваше да бъде поставен много по-рано – да прекрати конфликта на всяка цена.

Законодатели в Украйна са на мнение, че Зеленски не може да продължи напред с предложения план, но избор реално няма. А на бойното поле ситуацията не е в полза на Киев.

Новият опит на САЩ да наложат мирно споразумение на Украйна идва на фона на най-големия корупционен скандал по време на президентството на Зеленски, който възмути обществеността. В същото време Русия продължава да унищожава енергийната инфраструктура на Украйна преди зимата, оказвайки още по-голям натиск върху украинския народ.

Планът е близо до руските искания и това е очаквано

Високопоставен европейски дипломат, пожелал анонимност, определи 28-точковия мирен план като „ужасен“ и „подозрително близък до руските максималистични искания“. Както посочиха, това е „опасно“ както за Украйна, така и за ЕС.

„Всички наши партньори, и дори някои в САЩ, разбират, че това няма да завърши с мир. Това е просто пауза преди следващия етап от войната“, каза висш украински дипломат пред Kyiv Independent.

Любомир Дмитришин, 24-годишен ветеран и активист, споделя тяхното мнение. Той прави паралел с подписването на Минските споразумения от Украйна през 2014 г., които замразиха войната в Източна Украйна, но „в крайна сметка се превърнаха в още по-голямо бедствие“.

Едно от исканията на Русия е пълното изтегляне на украинските сили от Донецка област, опустошена от война от 2014 г. Според Зеленски, след четири години пълномащабна война, Русия е окупирала допълнителна една трета от Донецка област, като към август контролира от 67 до 69% от региона. Той каза, че на Москва ще са необходими още четири години, за да окупира напълно Донбас, част от който е Донецка област.

„Дори ако планът на Тръмп стане реалност, той няма да бъде нищо повече от гниещ мир“, каза Дмитришин и добавя: „Борих се в Донецка област, за да не я предам на Русия без бой като жертва“.