17.11.2025 | 10:41

Украйна ще получава газ от Гърция през България след сделка за 2 млрд. евро

Бившата съветска република загуби над 60% от газовия си добив след руски удари

Гръцката Държавна компания за природен газ (ДЕПА Ембориас) и украинската „Нафтогаз“ подписаха днес в Атина Декларация за намеренията, която има за цел да осигури транзита на американски втечнен природен газ от Гърция за Украйна от декември 2025 г. до март 2026 г., съобщи гръцката телевизия Скай, цитирана от БТА. Украйна загуби над 60% от газовия си добив след руски удари.

Споразумението беше подписано непосредствено преди разговора на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис с гостуващия украински президент Володимир Зеленски в Атина днес. Преди пристигането си в Гърция Зеленски оцени стойността на споразумението на около 2 млрд. евро.

В съобщение на двете компании се казва, че декларацията има решаващ принос за регионалната и европейската енергийна сигурност и устойчивост и осигурява подкрепа за Украйна по време на една трудна зима. Енергийната инфраструктура на Гърция осигурява стабилен пренос на природен газ по дължината на Вертикалния газов коридор, се казва в съобщението.

В рамките на бъдещото споразумение се предвижда транзит на количества втечнен природен газ от САЩ чрез „Маршрут 1“, който се осигурява съвместно от операторите на преносните системи на Гърция (ДЕСФА), България (Булгартрансгаз), Румъния (Трансгаз), Молдова (ВестМолТрансгаз) и Украйна (ГТСОУ).

За подписването в резиденцията на гръцкия премиер „Максимос“ пристигна и американския посланик в Атина Кимбърли Гилфойл, придружавана от гръцкия министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру.

„Предстои плодотворна дипломация“, написа Зеленски в платформата „Екс“, под видеоклип, в който се вижда как той се намира във вагона на влак. Предишното посещение на украинския президент в Гърция беше през август 2023 г.

Вносът на втечнен природен газ е необходим, за да компенсира недостига в украинското производство в резултат на продължаващите руски въздушни удари срещу енергийната инфраструктура в страната. Доставките на газ ще бъдат финансирани с помощта на европейските ни партньори, подчерта Зеленски.

През последните няколко месеца Русия засили ударите си по електропроизводството, електропреносната мрежа и газодобивните съоръжения на Украйна в хода на продължаващата вече повече от три години и половина война, отбелязва Ройтерс.

„Днес вече сме подготвили споразумение с Гърция за доставки на газ за Украйна, което ще бъде още един маршрут за газови доставки, за да ще осигурим във възможно най-голяма степен доставките на газ през зимата“, написа украинският президент в „Телеграм“. „Вече имаме споразумения за финансирането на вноса на газ – и ще покрием близо 2 милиарда евро (2,3 милиарда долара), необходими за него, за да компенсираме загубите в украинското производство, причинени от руските удари“, подчерта той.

Зеленски уточни, че Киев е отпуснал средства за внос на втечнен природен газ, с помощта на европейските партньори и банки под гаранции на Европейската комисия (ЕК), както и от украински банки, като същевременно продължава да работи с американските си партньори, за да осигури пълно финансиране.

Украйна увеличава възможностите си за получаване на доставки на газ през зимата и чрез полските партньори, където си сътрудничи с Азербайджан и се надява да сключи дългосрочни договори, добави той.

Изявлението на Зеленски дойде малко преди очакваното му посещение днес в Гърция, откъдето той ще отпътува първо за Франция, а след това ще посети и Испания, отбелязва Ройтерс.

„Според графика на посещението (във Франция), то ще бъде в понеделник. Хубавото на тази визита е, че тя наистина ще помогне на Украйна да се защити и да постигне нашите цели и задачи. Вторник – подготвяме се отдавна и сега можем да кажем, че посещението в Испания ще бъде продуктивно. Още една силна страна, която ще се присъедини към нашите партньори в инициативи, които наистина помагат“, заяви Зеленски, цитиран от Укринформ.

„Историческото споразумение“, което предстои да бъде сключено с Франция, където украинският лидер утре ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон, е „за укрепване на нашата бойна авиация и противовъздушна отбрана“, заяви самият Зеленски. Той обаче не даде повече подробности, но Париж вече предостави по-рано тази година на Киев изтребители „Мираж“, наред със системи за противовъздушна отбрана, отбелязва ДПА.

Неотдавна украинският президент обяви списък с най-необходимите оръжейни доставки за Киев, в който посочи, че системите за противовъздушна отбрана и ракетите представляват приоритет за Украйна.