28.02.2026 | 21:37

„Уолстрийт джърнъл“: САЩ никога не са били под такъв масиран удар по свои бази (видео)

Операцията на Америка срещу персите носи името „Епична ярост“

Съединените щати са се сблъскали с рекорден брой едновременни атаки срещу свои военни обекти в чужбина на фона на ответните действия на Иран. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на американски официален представител.

По информация на изданието САЩ никога досега не са се сблъсквали с толкова голям мащаб на едновременни удари по свои задгранични бази. Атаките са засегнали няколко региона на американско присъствие едновременно, което рязко е усложнило работата на противовъздушната отбрана и координацията на ответните действия.

🇮🇷🇧🇭 Another Iranian missile strike on the US base in Bahrain. They keep hitting the same target. The ships are gone but the base is still there. Still staffed. Still burning. pic.twitter.com/nYkuoqV4WA — Muks_Nyame (@kelvincolejnr) February 28, 2026

Ирански ракетен удар по американската база в Бахрейн

Част от изстреляните ракети са били прехванати, но мащабът на нападението остава безпрецедентен.

„САЩ досега не са се сблъсквали с такъв мащаб на едновременни удари по своите задгранични бази“, е заявил събеседникът на изданието.

По думите му американското командване, започвайки мащабната операция срещу Иран, е било подготвено за подобно развитие на събитията.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви началото на мащабна военна операция срещу Иран. По-късно стана известно, че операцията на Съединените щати носи името „Епична ярост“.

По-рано днес в най-многолюдния град в Обединените арабски емирства вече се чуха взривове след началото на размяната на удари между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга.

Осколка от свалена от противовъздушната отбрана иранска ракета падна на територията на луксозния хотел „Атлантис“ в Дубай, където почиват много руски туристи. Хотелът се намира на Палмовия остров, на около 36 километра от международното летище.

„Осколка от свалената ракета падна във фонтана. Първоначално чухме приглушени експлозии. След това видяхме черен фрагмент да пада от небето и всички се затичаха към морето“, съобщиха читатели на Телеграм канала „Внимание, новини“.

„Хората крещяха, децата плачеха, а рецепцията беше претъпкана. Чудо беше, че осколката не удари плажа – определено щеше да има жертви. Разстоянието от фонтана до басейна беше десет метра“, разказаха очевидци.