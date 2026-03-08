08.03.2026 | 16:24

Валери Божинов: Без Русия България нямаше да съществува

Футболът вече е професионален – пушене и пиене няма, коментира бившият национал

Поредно изказване на Валери Божинов предизвика силен обществен отзвук, след като бившият нападател на Ювентус и Манчестър Сити направи коментар пред руската медия Sport-Express, който бързо се превърна в тема на оживени реакции. В интервюто, публикувано от изданието, той заявява: „Когато учех в училище в България, в часовете по история ни разказваха колко много е направила вашата страна за нас и за живота ни. Сега всичко е променено. Но знам, че без Русия България нямаше да съществува. Вие ни помогнахте да пораснем и да живеем. Това е много важно. Благодаря за това!“.

Самото заглавие на руската медия също не оставя място за съмнение какъв акцент е бил търсен: „Без Русия моята страна нямаше да съществува!“ Интервю с бившия нападател на „Ювентус“ и „Ман Сити“ Божинов. Именно този силно емоционален и исторически натоварен цитат превърна разговора не просто в спортна новина, а в политически и обществено чувствителен сюжет.

На 40 години, Валери Божинов продължава да бъде едно от най-разпознаваемите имена в българския футболен пейзаж. Кариерата му в Западна Европа, с престои в клубове като Ювентус, Манчестър Сити, Фиорентина, Парма и Спортинг Лисабон, му осигури известност, каквато малцина български футболисти от неговото поколение успяха да постигнат. Именно затова всяка негова публична реплика неизбежно се чува по-силно от обичайното и много по-често излиза извън чисто спортния контекст.

Божинов и преди е попадал в центъра на вниманието с изказвания, които лесно се превръщат в повод за коментар, и това отдавна е част от публичния му образ. Разликата този път е, че думите му не звучат просто като лична емоция или колоритна реплика, а като позиция с по-широко национално и историческо звучене. В подобни случаи реакциите почти винаги се движат в две крайности – едни виждат в думите му израз на признателност към историческа роля, а други ги приемат като неуместно политизиране на спортна фигура в силно напрегнат международен контекст.

Още по-сериозен нюанс в интервюто идва от друг негов коментар, също цитиран от Sport-Express и препредаден в България. Божинов казва: „Надявам се, че ФИФА и УЕФА ще вземат решение да върнат страната ви“. Репликата е по повод санкциите срещу руските отбори и национални формации, наложени след руската инвазия в Украйна. Така интервюто излиза далеч извън рамките на носталгичен исторически коментар и влиза в актуален международен спор, в който спортът, политиката и геополитиката отдавна вървят ръка за ръка.

Точно затова казаното от Божинов предизвиква толкова полемики. В общественото пространство подобни думи рядко се възприемат само като мнение. Те се четат като знак, като позициониране, като намек за отношение към миналото и към настоящето. А когато ги произнася човек с разпознаваемо име и международна футболна биография, ефектът е още по-силен.

В крайна сметка Валери Божинов отново успя да направи това, което неведнъж е правил през годините – да накара хората да говорят. Този път обаче темата не е гол, трансфер или любопитен спомен от съблекалнята, а тежък разговор за история, влияние, памет и границата между спорта и политиката. И именно затова казаното от него няма да отшуми бързо и има различен привкус от емблематичната за футболиста фраза – „Човек, само когато знае какво му е, само аз си знам какво ми е!“.