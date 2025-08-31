31.08.2025 | 10:37

Видео показа последните секунди на ексшефа на украинския парламент, килърът буквално диша във врата му

Андрий Парубий участва в големите проевропейски движения в страната

Разстрел в Лвов на известен политик разтърси Украйна. Убитият с осем куршума, изстреляни от „куриер“, е бившият председател на Върховната рада Андрий Парубий.

На кадри, за които са твърди, че са от стрелбата, се вижда как въоръжен мъж, облечен като куриер, се приближава до Парубий и стреля. След което килърът успява да избяга с мотопед.

Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като ужасно убийство и изрази съболезнования на семейството. Води се разследване, украинските власти се зарекоха да открият извършителя. Андрий Парубий бе председател на украинския парламент от 2016 до 2019 година и участва в големите проевропейски движения в страната, включително Майдана през 2014-та.

На настоящия етап от разследването на убийството на Андрей Парубий, служителите на реда в Украйна не изключват руска връзка.

QUIZONTV разпространи в YouTube видео, за което се твърди, че е от последните секунди на Парубий. Кадрите не са препоръчителни за лица под 18 години и хора със слаби сърца: