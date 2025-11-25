Виктор Орбан каза истината: ЕС иска да продължи войната в Украйна, но няма пари

Европейският съюз има желание да продължи войната в Украйна, но тъй като не разполага с необходимите средства, планира да изтегли нов общ заем. Унгария обаче категорично се противопоставя на този подход. Това заяви унгарският министър-председател Виктор Орбан във видео обръщение на страницата си във Фейсбук.
Премиерът обобщи резултатите от проведената в понеделник среща на върха на ЕС, като акцентира върху финансовата безизходица на блока.
„Едно нещо мога да кажа със сигурност след днешната видеоконференция: Европейският съюз иска да продължи войната, но няма нито един, нито един цент, за да достави военни средства на Украйна, нито един цент, за да финансира функционирането на Украйна, и нито една идея как да се намерят тези пари“, заяви Виктор Орбан.
Американският план за мир
Във видеото си Орбан разкри, че по време на срещата е бил обсъден и така нареченият „28-точков мирен план“, предложен от американската страна. Според него планът е изключително многостранен и съдържа хиляди подвъпроси, които тепърва ще бъдат анализирани.
Финансова тежест за бъдещите поколения
По думите на унгарския лидер, настоящата идея на Брюксел е държавите-членки да съберат необходимите средства помежду си или да се прибегне до тегленето на нов общ кредит. Орбан подчерта, че Будапеща не е съгласна с нито един от тези варианти.
„Не сме склонни да заложим бъдещето на нашите внуци, за да финансираме една неспечелима война в Украйна„, категоричен бе Виктор Орбан. Той призова да се каже твърдо „не“ на поредното задлъжняване на Европейския съюз, което би поставило под риск икономическата стабилност на следващите поколения.
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