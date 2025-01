Вижте как новият правосъден министър на Сирия чете смъртни присъди на жени заради изневяра (видео)

Назначаването на радикален ислямист от „Хаят Тахрир ал Шам“ (организация, преименувана през 2017 г. от Фронта „Ал Нусра“ – клон на Ал Кайда в Сирия) за министър на правосъдието беше остро критикувано в социалните мрежи след появата на стари видеоклипове, показващи как той чете присъди за екзекуция в Идлиб.

Видеоклиповете показват как Шади ал Уаиси чете присъдите за публична екзекуция на две жени, обвинени в „разврат и проституция“ през 2015 г. и застреляни от упор в главата за назидание на площада. Кадрите, публикувани в социалната мрежа X, макар и цензурирани, не се препоръчват за гледане от бременни жени и хора със слаби нерви.

„Платформата Verify-sy извърши задълбочена проверка, използвайки специализирани технически инструменти, за да съпостави характеристиките и тона на гласа, който ясно се чува в поне единия от видеоклиповете, с характеристиките и тона на гласа на министъра на правосъдието Шади ал-Уаиси, появил се наскоро в няколко заснети интервюта“, се казва в изявление на Verify-sy. – „Резултатите показаха висока степен на съвпадение въпреки лошото качество на разпространените записи.“

Verify-sy също така са се свързали с новото сирийско правителство, като анонимен високопоставен служител е потвърдил, че мъжът във видеоклиповете е Уайси.

Източникът уточнява, че Уайси е бил съдия по това време. Ръководеното от „Хаят Тахрир ал Шам“ (ХТШ) правителство все още не е коментирало официално шокиращите кадри.

„Съдържанието на представеното ни видео документира прилагането на закона в конкретно време и място, където процедурите са извършени в съответствие с действащите по това време закони“, коментира представител на сирийското правителство пред Verify-sy.

Появилите се кадри бяха остро критикувани от много сирийци, които преди това бяха критични и към Башар Асад и неговото правителство. Някои поставят под въпрос дали подобни наказателни мерки ще бъдат разрешени при новата администрация на Сирия, докато други призовават Уаиси да бъде отстранен от поста си незабавно.

#FactCheck A video claiming to show Syrian Minister of Justice Shadi al-Waisi reading execution sentences has circulated online. After thorough verification, including voice and facial matching, it was confirmed that the person in the video is indeed al-Waisi, who was a judge at… pic.twitter.com/0SbfhsTZ1e

— تَـأكّـدْ (@VeSyria) January 4, 2025