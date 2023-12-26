26.12.2023 | 20:02

Ето кой ни управлява! Всички са деца на Държавна сигурност и стари комунисти

Властта и парите в България не отиват при случайни хора. Преходът, изглежда, никога не се е състоял

„Връщането на комунистическите фамилии на власт фактически обезсмисля усилията ни през целия преход“. Това са думи на бившият зам.- председател на ДСБ Веселин Методиев по повод идването на Симеон Втори на власт, което доведе до нов тип явление в кадровата политика на управлението – завръщането в социалистическия авангард на фамилии, причислявани към комунистическата номенклатура.

Властта и капиталите в страната до ден-днешен са концентрирани в техните ръце, а по различни данни днес 90% от високопоставените политици и олигарсите са свързани с Държавна сигурност и БКП.

МИГnews.info ви представя списък на най-влиятелните хора, в България, чието родословно дърво преминава през върхушката на БКП или Държавна сигурност.

ПОЛИТИЦИ

Сергей Дмитриевич Станишев

Бивш премиер, евродепутат от БСП

Баща му Димитър Яков Станишев е най-младият партизанин от отряда „Чавдар“ и секретар на ЦК на БКП. След Деветосептемврийския преврат от 1944 г. Станишев заминава за СССР, където учи история, подготвя и защитава дисертация по история на марксизма-ленинизма в Московския държавен университет.

Бойко Борисов

Бивш премиер, лидер на ГЕРБ

Член на БКП и син на полковник от МВР – Методи Борисов, който произхожда от комунистически род и е от доверените партийни кадри. През 1991-а година неговата фирма охранява бившия първи Тодор Живков.

Росен Плевнелиев

Президент

Платен първи комсомолски секретар на общински комитет на ДКМС. Баща му Асен Плевнелиев е имал високи позиции в партийната йерархия и е бил сред най-високопоставената номенклатура в отдел „Пропаганда и агитация“ на Окръжния комитет на БКП-Благоевград.

Цветан Цветанов

Бивш шеф на МВР, ГЕРБ

Син на Генчо Цветанов, шофьор и най-доверено лице на началника на ДС Григор Шопов.

Николай Младенов

Бивш министър на отбраната и външните работи, бивш евродепутат от ГЕРБ

Баща му, Евтим Младенов, е щатен служител на нейното Първо главно управление – свързочник в различни посолства, като ползва дипломатически статут за прикритие. Според някои медии Николай Младенов участва активно в младежкото комунистическо движение (Комсомола) и е последният секретар на Ученическия комитет на ДКМС на гимназията.

Симеон Дянков

Бивш финансов министър, ГЕРБ

Продукт на седмичната детска градина. Отгледан от властна майка и втори баща пастрок, малкият Дянков е бил в почти еничарски условия на израстване като дете и юноша. Бившият финансов министър на ГЕРБ е отгледан от майка и баба със здрави комунистически убеждения и принципи, под силното влияние на Макаренко при възпитанието на своя син и внук. След 10 ноември 1989г. се премества във Виенския университет (според Иван Славков е изпратен във Виена през 1988 г. от Фондация „Знаме на мира“ на Людмила Живкова, ковачницата на млади и отворени за света комунистически кадри.), а след това в Свободния университет на Западен Берлин.

Меглена Кунева

Политик

Омъжена за финансиста Андрей Пръмов, син на някогашния сектретар на ЦК на БКП Иван Пръмов.

Цецка Цачева

Бивш председател на НС, ГЕРБ

Партиен секретар на Окръжния народен съвет в Плевен.

Борис Велчев

Бивш главен прокурор

Син е на дипломата Владимир Велчев, член на ЦК на БКП и внук на Борис Велчев – втория човек в Политбюро на ЦК на БКП до средата на 70-те години на миналия век.

Сергей Игнатов

Бивш образователен министър, ГЕРБ

Син на секретаря на ОК на БКП Видин по идеологическите въпроси Симеон Игнатов. Бащата на бившия образователния министър е член на ръководството на Българския антифашистки съюз. Организацията влиза в състава на Коалиция за България заедно с БСП. Той все още е и член на БСП, а преди 12 г. Симеон Игнатов беше сред учредителите на т.нар. генералско движение в БСП.

Нона Караджова

Бивш министър на околната среда и водите, ГЕРБ

Дъщеря на завеждащ отдел в ЦК на БКП.

Лиляна Павлова

Бивш министър на регионалното развитие и благоустройството, ГЕРБ

Внучка на партизанина и завеждащ отдел на ЦК на БКП Георги Павлов.

Антон Кутев

Депутат от БСП

Баща му Константин Кутев дълги години работи в ДКМС и в ТНТМ (Техническо и научно творчество на младежта).

Моника Станишева

Съпруга на Сергей Станишев

Баща ѝ Любомир Янов е известен журналист. Работил във в. „Поглед“, „Стършел“, „Стандарт“. Говорител на Футболната лига, аташе на агента на секретните ни служби Божидар Божилов – Боби Бец.

Васил Терзиев

кмет на София

Той е племенник на последния генерален секретар на ЦК на БКП Петър Стоянов. Дядото, на когото е кръстен Терзиев, е бил шеф в ДС. Майка му и баща му също са работили в репресивната милиция на тоталитарната държава. Васил Терзиев е уникален българин, защото няма нито един роднина извън Държавна сигурност.

Христо Иванов

съпредседател на ДБ

Той е от болшевишко коминтерновско семейство. Баба му е рускиня, генерал от Червената армия. Дядото Недялко Бойкикев бяга от България в Съветския съюз в края на 20-те години на миналия век, след атентата в църквата „Света Неделя“. В СССР е болшевик-коминтерновец. Майката на Иванов – Мария Бойкикева, е родена през 1932 г. в Москва. Работи като пропагандатор и е член на БКП. Първа приятелка е на дъщерята на сатрапа Вълко Червенков. Сестрата на Христо Иванов, Светлана, е историк в БАН, осветена като секретен сътрудник на Пето управление на Държавна сигурност.

В младежките си години, когато за фамилията е имало облаги от тоталитарната власт, Иванов носи майчиното си име – Бойкикев.

Владислав Панев

„Зелените“

Бащата на Панев е агент на Държавна сигурност. Панчо Вълков Панев работи като секретен сътрудник за тайните служби на комунистическа България. Вербуван е от Окръжната структура на ДС в Хасково през ноември 1980 г. Панев-старши е съдържател на явочна квартира в Димитровград. В архивите на ДС е известен с псевдонима си „Роза“.

Иво Мирчев

Депутат от ДБ

Син е на секретаря на БКП в добричката община Крушари – Николай Мирчев.

Ивайло Шотев

бивш депутат от ПП, зам.-министър

Баща му Валентин Шотев е бил ключова фигура в някогашния отдел на Второ главно управление на ДС, който е разработвал американската легация и резидентурата на ЦРУ в средата на 80-те години на миналия век. Шотев-старши започва кариерата си в структурите на репресивната ДС на 21.10.1983 г. като разузнавач в отдел 01 на Второ главно управление (ВГУ-ДС), след като в периода 1979-1983 г. завършва I-ви факултет („Държавна сигурност“) на ВСШ „Г. Димитров“ в Симеоново. Заповедта за назначаването на Валентин Шотев за кадрови офицер във ВГУ-ДС, 21.10.1983 г. и много бързо се издига до ранга „старши разузнавач“.

БИЗНЕС

Ирена Кръстева

Бащата на Ирена Кръстева е полк. Ангел Кръстев, който е бивш заместник-шеф на управлението на Държавна сигурност във Враца. Назначен е след опита за преврат на Горуня, което говори за голямо доверие. В онези години е отговарял и за ДС делата във Видниско, Михайловградско и Плевенско, понеже Враца е била определена за регионален център. Още по-любопитно е чий е началникът му полковник Мургин. Съвпадението във фамилиите на полк. Мургин и г-жа Мургина изобщо не е случайно.

Иво Прокопиев

Предприемач

Баща му – Георги е дългогодишен служител на прословутото УБО и като такъв стига до поста директор на ловно стопанство „Воден“, според някои по личната препоръка и желание на Тодор Живков. След 1989 година възраждат популярния петъчен „Отечествен фронт“, но с една малка промяна в името – изданието става „Отечествен вестник“.

Цветелина Бориславова

Банкер, „Българско-американска кредитна банка

Баща й Борислав Карагьозов, е служител на ПГУ-ДС и работи като материално отговорно техническо лице към български посолства. Майка ѝ, Веселина Карагьозова, е акционер в „Кемисол“ АД, Стара Загора – дружество, търгуващо с химически продукти.

Валентин Златев

Валентин Златев е роден през 1965 г. , точно на студентския празник 8 декември в родния град на Тодор Живков – Правец. В далечната 1968 г., когато той е на три годинки, баща му Васил Златев става председател на Селския народен съвет, някогашен аналог на длъжността кмет. След обявяването на Правец за град той продължава да го ръководи, но вече като председател на Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет.

Огнян Донев

Изпълнителен директор на „Софарма“.

Роден през 1957 г. в Берлин. Баща му е свързан с Държавна сигурност и работи зад граница като търговски представител. Самият Огнян завършва колежи в Западна Германия и Австрия, а после е приет „Международни икономически отношения“ във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ в София.На 29 години вече е доктор по икономика и получава първия висок държавен пост в България – съветник в Министерски съвет на една от най-силните личности в България по времето на Живков – Огнян Дойнов. Дойнов сред хората, които най-основно управялват парите на БКП. Самият казва, че е направил първия си милион с продажба на близалки и дъвки.

Милен и Георги Велчеви

Бивш финансов министър и бизнесмен

Баща им Емил Велчев е член на БКП и сътрудник на Държавна сигурност. Син на братовчед на първия обвинител на народната република Борис Велчев. Като представител на БГА „Балкан“ в Зимбабве Емил Велчев е въртял далавери с нелегално чейндж бюро с посланика Александър Атанасов – брат на Андрей Луканов.

Красимир Гергов

Рекламен магнат

Да се родиш в семейство, което е изцяло отдадено на службите преди 10 ноември 1989 година означаваше само едно – че имаш ясен и предначертан път, който ще те изведе до пост с висока заплата и съответните привилегии. Причината е повече от очевидна – има си вуйчо, явил се този път в ролята на заместник-шеф на прочутото Управление „Безопасност и охрана“, по-известно като УБО.

Любомир Павлов

Бивш медиен магнат и дългогодишен сътрудник на Огнян Донев

За него са показателни думите на бившия председател на Комисията по досиетата Методи Андреев: „Да не забравяме, че бащата на Павлов е бил личен лекар „Уши, нос, гърло“ на Тодор Живков. След това в Общинска банка Любомир Павлов назначава за изпълнителен директор офицер от Шесто с инициали С.М. После продължава да привлича твърде много бивши офицери от Шесто“.

Емил Кюлев

ДСК

Покойният банкер е син на полк. Александър Кюлев, който е началник-отдел „Убийства“ към отдел Криминалната милиция, близък на Адрей Луканов.

Цеко Минев

Собственик на „Първа Инвестиционна банка“

Потомствен финансист, син на бившия зам. министър на финансите Тодор Минев

Николай Банев

Ссобственик на „АКБ Форес“

Баща му Йордан Банев работи в структурите на Държавна сигурност, където е отговарял за „гръцкото направление“.

Тодор Батков

Адвокат, собственик на ФК „Левски“

Баща му е роденият през 1931 година Костадин Батков, едно от големите имена на родното външно разузнаване, работил през годините основно зад граница като журналист.

Кирил Домусчиев

Собственик на „Хувефарма“ и ФК „Лудогорец“

В дъното на забогатяването на двамата братя стоят дядото на Домусчиеви, който е активен борец против Фашизма и капитализма, бащата на Домусчиев – Петър, който по времето на комунизма е с ранг на министър, и майка им, която е верен и дългогодишен активист на компартията, а по време на комунизма и след 10.11.89г. е директор на завод „Балкан“ в Ловеч, който Домусчиев успява да приватизира за жълти стотинки, чрез фонд „Напредък“и на който след това става шеф.