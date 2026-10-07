07.10.2026 | 10:44

Властта продължава да хитрува: 50 на 50 е руски или украински дронове са потопили корабите

Моят нюх ми говори, че конфликтът става все по-ожесточен, мъдро анализира председателят на комисията по отбрана в НС

Президентът свика КС днес от 13.00 часа. Какви решения ще вземат не мога да кажа. Аз лично няма да участвам. Информацията, която имам не е много по-различна от това, което върви в медиите и което споменаха от МС и МО. По отношение на ситуацията, която се случва – да, това са твърденията на Зеленски. Според него това е руска комбинирана атака – възможно е да е така. Но е възможно и да не е така. Това заяви пред БНТ Иван Лалов (Прогресивна България), председател на комисията по отбрана в Народното събрание.

Той допълни, че все още от българска страна няма изявление, че е осъществена такава връзка.

Ще кажем източника на атаката, когато се разбере кой е. Категорично в момента аз мога да кажа, че тези дронове са или руски или украински. Проблемът не е, че единият кораб е на дъното, а че останки от дроновете няма, поясни той.

Радевистът продължи с откровенията: „Дори и да се намерят… вижте сега. Малко се спекулира с това нещо. Дори да се намерят останки от дроновете. Има варианти, при които да излизат най-различни хипотези, Примерно, че дронът е украински, но е пуснат от Русия за заблуда. Или обратно. Така, че е много трудно категорично да се каже. Най-вероятно, ако това, което г-н Зеленски е заявил и е обсъдено с нашите служби и излезе като изявление от нашето правителство, тогава мога да кажа със сигурност, тогава с категоричност мога да кажа, че е така или че не е така“, каза Лалов.

Сега обаче още не се знаело.

„50 на 50 е – или е от Украйна, или е от Русия“, твърди председателят на комисията по отбрана в НС.

Иван Лалов добави: Моят нюх ми говори, че конфликтът става все по-ожесточен и започва да заема все по-голямо пространство Черноморското пространство. И това, че казваме, че се опитваме да осигурим по-голяма сигурност, става все по-трудно.“

По думите му, благодарение на войната в Украйна, дроновете се развиват изключително бързо. Ние сме много закъснели в това отношение, заяви той и допълни: „Наистина в сухопътните войски се използват дронове, използват се антидрон системи, но тези системи са за употреба на бойното поле. Те не са с далечно действие“.

Според Иван Лалов „можем сами да охраняваме и защитим нашите стратегически обекти. Нашата отбрана и охрана е наистина обектова“. Ние не можем да покрием цялата територия на нашата страна. Това, което се говори за антидрон стена – няма как да стане. Това е изключително голям ресурс, който трябва да се направи. Затова и бъдещето на антидронсистемите ще бъде обектовата охрана. За този инцидент вчера няма причина да се консултираме с НАТО, заяви Лалов.Това, че инцидентът е в икономическата зона, която е двестамилната зона и извън нашите териториални води и освен това те не са наши кораби. Това не означава, че това е атака срещу България. Проблемът е, че се нарушава търговското корабоплаване, защото сега много хора ще се откажат да минават през този регион.Няма причина да задействаме член 4, категоричен беше Иван Лалов.