08.03.2026 | 17:48

Водачът на листата на БСП В Хасково е забъркан в аферата „къщи за тъщи“

Ленко Петканин е осъден да върне на държавата над 360 000 лв. за къщата си за гости в село Огняново

Водачът на депутатската листа на БСП в Хасково Ленко Петканин се оказа главен герой в корупционната афера „къщи за тъщи“. През 2024 г. той претърпя тотален съдебен крах по отношение къщата си за гости в гърменското село Огняново, установи проверка на МИГNews.info.

На 12 януари същата година Върховният административен съд (ВАС) реши, че Петканин не само трябва да върне 100% от безвъзмездното финансиране за строежа й в размер на 333 932,52 лева, но и лихвите върху сумата, както и да плати 21 608,40 лева съдебни разноски на Държавен фонд „Земеделие“.

Делото във ВАС бе образувано по жалба на фирмата му ЕТ „Огняново Спа Рисорт 2012 – Ленко Петканин – Н. Петканин“, която обжалва съдебния акт на Административен съд – Благоевград от 11.05.2023 г. С него благоевградските магистрати отхвърлиха жалбата на Петканин срещу решението на ДФЗ от 22.07.2022 г. да му наложи финансова корекция в размер на 100% от отпусната през 2014 г. сума по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ПРСР за периода 2007- 2013 г. Парите му били дадени за изграждане на къща за гости за развитие на интегриран селски туризъм /три звезди/ и кафе-аперитив по бизнесплан, предвиждащ преустройство и надстрояване на съществуваща 2-етажна сграда в гърменското село. От сумата 80% са европейско, а 20% – национално съфинансиране.

Тежката финансова корекция е наложена след проверка на къщата през 2019 г., когато ДФЗ установява сериозно отклонение от бизнесплана – от заложените по 220 000 лв. годишно приходи от продажба на легла за 2016 г. са реализирани 13 511.28 лв.; за 2017 г. – 45 614.49 лв., а за 2018 г. – 12 132.52 лв., установяват проверяващите. Освен това вместо 5-има, той държал на работа предимно 2-ма работници, а осигурявал само 1.

Ленко Петканин е роден през 1985 г. и бе един от най-лансираните млади кадри на БСП, където беше шеф в район „Средец”, кандидат за кмет, а също и лидер на младежите в Столетницата. Като кандидат-депутат по време на предизборна кампания бе заловен в квартал „Младост” да къса плакатите на своя съпартиец Борис Цветков, въпреки че самият Петканин беше втори след Корнелия Нинова, а Цветков – доста по-назад.

На 50-ия конгрес на социалистите той бе изключен от БСП заедно със знакови съперници на Корнелия Нинова като Светлана Шаренкова, Валери Жаблянов, Ана Пиринска и други, оповестени за съидейници на президента, и само седмица по-късно служебният кабинет на Румен Радев го направи шеф на държавната компания „Врана”, където Ленко няколко месеца отглежда кокошки.

Новият председател на потъващата червена партия го върна в играта, като го определи за водач на депутатската листа в Хасково.

Ленко Петканин е считан за протеже на бившата сациолна министърка Емилия Масларова.