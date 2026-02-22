Война в Мексико след убийството на боса на най-големия картел „Халиско“ (видео)

Ситуацията в Мексико е критична и се определя като „национално извънредно положение“, след като Немесио Осегера Сервантес – Ел Менчо, лидерът на един от най-големите картели в Мексико и Латинска Америка – „Халиско – ново поколение“ (CJNG), бе убит по време на рейд на специалните части на мексиканската армия.

В отговор на федералната операция картелът разгърна истинска война: в редица региони се водят престрелки, извършват се палежи на автомобили, погроми и блокади на пътища.

Летището в Гуадалахара спря работа, след като членове на картела блокираха достъпа до него и откриха огън в близост до терминалите. Има съобщения за опожарени автобуси, използвани като барикади по основните магистрали, водещи към града. В щатите Халиско, Колима и Мичоакан цари парализа – училищата и бизнес обектите са затворени.

Немесио Осегера Сервантес беше най-търсеният човек в Мексико и един от най-издирваните от американската DEA. Неговият картел CJNG е известен с изключителна жестокост и притежава военно оборудване, включително бронирани машини и дронове с експлозиви.

Правителството на Мексико все още не е направило официално обръщение с видеодоказателство за смъртта му, което е обичайна практика, за да се избегнат спекулации. Ако смъртта му се потвърди окончателно, се очаква кървава вътрешна война за наследството на картела.

САЩ поставиха границата си под засилено наблюдение, опасявайки се от вълна от насилие или опити на високопоставени членове на картела да избягат на север.