31.05.2025 | 11:41

Войната между Зеленски и Кличко се задълбочава. Боксьорът заяви: Вече вони на авторитаризъм

Според кмета на Киев президентът се опитва да съсипе репутацията му

В единия ъгъл е Виталий Кличко, внушителният кмет на Киев, който, когато беше световен шампион по бокс в тежка категория, беше известен с нокаутиращата си сила. В другия е президентът Зеленски – дребният президент, който демонстрира забележителна издръжливост по време на тригодишна война с президента Путин.

Двамата мъже са може би най-международно признатите политици на Украйна. Но сега те са на практика във война, след като тлееща вражда между тях стана публична. Зеленски принуди Кличко, за когото се твърди, че таи президентски амбиции въпреки неуспешната си кандидатура през 2014 г., да се хване в политически клинч, от който бягството му изглежда малко вероятно. Президентът използва военно положение, за да назначи съперничеща военна администрация в столицата, която да отразява отговорностите на кмета.

Междувременно поредица от арести от националното бюро за борба с корупцията в рамките на операция, наречена „Чист град“, разкри широко разпространената корупция под ръководството на Кличко. Седем от подчинените му са арестувани, а други трима са разследвани.

53-годишният Кличко разкритикува администрацията на Зеленски, оплаквайки се, че работата на градския му съвет е била парализирана от „обиски, разпити и заплахи за изфабрикувани наказателни дела“, които са попречили на заместниците му да съберат законния кворум за вземане на решения.

„Това е прочистване на демократични принципи и институции под прикритието на война“, каза той пред The ​​Times в Киев. „Веднъж казах, че в нашата страна мирише на авторитаризъм. Сега направо вони.“

Спорът е толкова личен, колкото и политически. Когато Кличко критикува подхода на Зеленски към мирните преговори през февруари, бившият комик омаловажи бившия боксьора.

„Кличко е страхотен спортист, но не знаех, че е страхотен оратор“, каза президентът.

Представянето на враждата от Кличко като акт на превишаване на президентските правомощия е в основата на нарастващите опасения, че консолидирането на военновременните правомощия от Зеленски е станало за сметка на демокрацията. Той обвини Зеленски, че използва военни администрации в цялата страна, за да отнеме властта от избраните кметове.

„Много от кметовете са сплашени, но моят статут на знаменитост е защита. Можете да уволните кмета на Чернигов, но е много трудно да уволните кмета на столицата, когото целият свят познава“, каза Кличко. „Ето защо се прави всичко, за да се дискредитира и съсипе репутацията ми.“

И все пак независими експерти предполагат, че конфликтът е по-дълбок, отразявайки реална загриженост относно злоупотребата с градски средства във военно време.

„Не бива да има съмнение, че тези арести не са просто политика, а отговор на прояви на корупция в градската администрация на Киев“, каза Володимир Фесенко, политолог, който ръководи мозъчния тръст „Пента“. Някои в администрацията на Зеленски са имали свои собствени интереси в столицата, добави той. „В Киев има много пари. Някои бизнеси, ориентирани към президента Зеленски, биха искали да имат достъп до финансовите потоци в Киев. Това не означава, че кметовете не са имали въпроси, на които да отговорят. По време на войната парите трябва да отиват предимно за отбрана, за защита на страната, но има цялото това строителство. В някои други градове дори се строят стадиони. В Донбас има големи проекти за озеленяване. Фронтовата линия е наблизо и парите не отиват за отбранителни съоръжения, а за зеленина.“

Жителите на Киев казват, че са озадачени, че въпреки постоянната заплаха от руски въздушни удари, вместо приюти, училища, болници или метростанции се строят гъсто населени високи жилищни блокове. Често тези сгради се строят от предприемачи, използващи вратичка в закона, известна като „тоалетна схема“, при която те издигат малка временна сграда, като например платена тоалетна, върху неизползвана обществена земя. Това им дава нещо подобно на правата на незаконно настанените лица, позволявайки им да застрояват земята, стига правилните колела да са смазани.

Много от десетте разследвани киевски служители са обвинени в корупция, свързана с разпределението на тези разрешителни за собственост. Бившият заместник-кмет на Кличко, Петро Оленич, е обвинен във вземане на подкупи, за да помогне на наборници да избягат от страната, докато Денис Комарницки, бивш общински съветник, разследван за присвояване, е избягал в Австрия.

Кличко заяви, че е уволнил осем от разследваните служители като част от операцията „Чист град“.

„Имам 4500 служители само в тази сграда и около 300 000 служители, работещи за града“, каза той. „Понякога се случват случаи на корупция, но реагираме остро и бързо. Сътрудничим с правоохранителните органи, предоставяме цялата необходима информация и се надяваме на безпристрастно разследване на всички случаи.“

Въпреки това критиците обвиняват Кличко, че е задушил развитието на инфраструктурата на Киев през 11-годишния си мандат. Трафикът блокира града, а мостовете и ключовите пътища са задръстени с автомобили през целия работен ден. Четвърта линия на метрото, която би могла да облекчи задръстванията, обещана от Кличко през 2017 г., не се е реализирала след осем години, като поредица от станции всъщност бяха затворени миналата година поради лоша поддръжка. Вместо това, флотилия от остарели маршрутки изпуска дизелови газове из целия град. Когато се задейства предупреждение за въздушна тревога, те се превръщат в единствената форма на функциониращ обществен транспорт.

Евгения Кулеба, опозиционен съветник от партията „Слуга на народа“ на Зеленски, обвинява кмета за проблемите на града.

„Той е свързан с това, с маршрутна мафия и тези малки жълти автобуси“, каза тя. „В много лошо състояние са, но вземат пари от хората. Разбира се, когато вземаш пари в брой, не знаеш дали плащат данъци или колко.“

Кличко отвърна на твърденията.

„Това е част от лъжите и манипулациите, разпространявани от президентската канцелария и партията „Слуга на народа“, каза той.

Основният съперник на кмета в Киев е Тимур Ткаченко, който беше назначен за ръководител на военната администрация на града от Зеленски преди пет месеца. Ткаченко обвини Кличко в неприемлива „слабост“ по време на война.

„Г-н Кличко не можеше да затвори публичния дом в мазето на същата сграда, в която живее“, каза Ткаченко пред The ​​Times.

Той визира Tootsies – известен стриптийз клуб, претърсен и затворен от службата за държавна сигурност миналия месец като част от разследване за трафик на хора за сексуална експлоатация. Клубът се намираше до хотелски и жилищен комплекс, собственост на Кличко и 49-годишния му брат Владимир. Кметът заяви, че твърдението е „лъжа“, предназначена да го „очерни“. По думите му, той няма връзка с „клуба за танци на пилон“ и че не се намесва в икономическата дейност на бизнеса.

„Когато корупцията процъфтява в града, от строителни обекти До гробищата е невъзможно без градската управа“, добави Ткаченко. „Този ​​кмет е на поста си повече от десет години, без прозрачност в града, с куп схеми, без необходими решения. Всъщност, заради имиджа на стара спортна звезда. Киев заслужава по-добро.“