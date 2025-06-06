06.06.2025 | 21:15

Войната се разгаря: Мъск публикува ВИДЕО на Тръмп от партито на Епщайн

Клипът от 1992 г. показва президента на САЩ и скандалния богаташ, заобиколен от жени, танцуващ в клуб

Последният пирон в ковчега на приятелството между Тръмп и Мъск може вече да е закован. В последната си публикация собственикът на Tesla, сподели клип на американския глава, купонясващ заедно с Джефри Епщайн, предава вестник „Дейли мейл“.

Илон Мъск не показва признаци на успокояване на атаките си срещу Доналд Тръмп, като сподели отново зашеметяващ клип, показващ Доналд Тръмп, купонясващ с Джефри Епщайн.

Клипът е от 1992 г. и показва президента на САЩ и скандалния богаташ, заобиколен от жени, танцуващ в клуб.

Кадрите са публикувани първоначално в Х от журналистката Натали Данелишен, преди Мъск да ги сподели отново с емоджи с любопитно лице.

In 1992 Trump partied with Jeffrey Epstein. Just gonna leave this here: pic.twitter.com/eUFm7cGVab — Natalie F Danelishen (@Chesschick01) June 5, 2025