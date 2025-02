21.02.2025 | 19:37

Войната в Украйна е най-тежкото поражение в цялата история на Обединена Европа

Благодарение на Зеленски Украйна вече няма да я има

Войната в Украйна, съвсем очаквано за мен, се оказа най-тежкото стратегическо поражение в цялата история на Обединена Европа.

Причините вече са ясни.

Европа се заблуди в преценката, че Русия ще падне на колене. Това стана пределно ясно още през 2022г., когато се видя, че санкциите няма да проработят. Помня как френският министър на икономиката, Брюно Льомер, май 2022г. уверяваше без въобще да му мигне окото, че “ние (Западът) ще предизикаме сгромолясването на руската икономика”.

Това, както видяхме всички, не се случи. Оттам нататък беше ясно, че нещата няма да свършат добре за Украйна. Пардон, беше ясно за малцинството, което съхрани разсъдъка си. В България това са много малко публични личности, пръв сред които е Президентът.

Днес е ясно като белия ден, че Украйна ще загуби тази война. За това американският президент “обърна палачинката”. Той не е нито под влиянието на руска пропаганда, нито е “дезинформиран”, както твърдят разни мастодонти на геополитиката, мисълта и анализа. Тръмп вижда, с помощта на цялата палитра специални разузнавателни служби, че с Украйна е свършено. За това и казва така уверено, че Зеленски е свършил ужасна работа за Украйна. “ He has done a terrible job”.

И това е 100% факт, защото благодарение на Зеленски Украйна вече няма да я има.

Обръщайки палачинката, американската администрация, ръководена от Тръмп, зашлеви, вероятно без да иска, звучен шамар на заспалата европейска външна политика. За българска външна политика въобще няма да говоря – такава отдавна няма. И лидерите на Европа, в цялата им стратегическа немощ, не намират друга реакция, освен да се възмущават.

Уверявам Ви, че съвсем скоро реалността ще ги застигне, и тях. И ще трябва да приемат болезнената за тях истина, а именно, че Русия извоюва стратегическа победа срещу Запада.

Никога Европа не е имала по-жалки и некомпетентни лидери, от сегашните. Защото нямаше никаква логика, смисъл и интерес континентът да застава зад Украйна. Това е стратегическо поражение, което ще коства на ЕС загуба на икономическа мощ, влияние и престиж, с невиждани размери.

Европа след войната в Украйна е един политически лилипут.

Единственият шанс да поемем по нов, съобразен със стратегическите ни интереси път е евролидерите да осъзнаят безумната политика, която са водили. И първата стъпка е публично да признаят, че беше грешка.

Русия, убеден съм, ще бъде отворена за бизнес с Европа, защото “няма вечни врагове, има вечни интереси”.

Ако това се случи, и имаме малко по-адекватни лидери, а не интелектуални инвалиди, като сегашните председатели на европейката комисия и европейския съвет, нещата за Европейския съюз мога да търгнат много бързо в правилна посока.

А всички останали, все още закачили украински знаменца на реверите, и фейсбук профилите, Ви предлагам да ги свалите, и да се извините, и Вие, за безумните Ви позиции.

Ще простим, защото така изисква моралът, честта, и дружелюбието между нас, което е основна човешка ценност.

Хайде, на добър час.

Слави Василев, Фейсбук