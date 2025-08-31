31.08.2025 | 10:57

Време е за изриване на мутрите! Време е за камъните! Ставайте! Стига!

Мутрата от Банкя още не може да прости за 24 - часовия му арест

Вчера една топ мутра беше пусната под гаранция от 50 000, за да плюе и лъже срещу Асен Василев!

Мутрата от Банкя още не може да прости за 24 – часовия му арест, та всеки месец търпим простотиите и лъжите на новия му “свидетел” – престъпник! Първо беше една, която се оказа, че ходила да дава подкупи, за да печели поръчки, днес – най-големият контрабандист! Това са лъжесвидетелите на мутрите!

В същото време Благо все още е в ареста, без да е ясно защо, без една улика, без едно доказателство! За него гаранция няма – невъзможно е! За мутрите, които си ги докарват от Сърбия за “свидетели” – веднага! Трябва обвинения да се повдигнат и на Василев – чистката продължава в държавата на мутрите! Неудобно е този, които им спря схемите, който вдигна пенсиите, който коригира външния дълг, който продължава всеки ден да ги сочи с пръст, да е в НС, да е на свобода! Много кофти! Пречи!

Време е за изриване на мутрите! Време е реално да ги изритаме от политиката и управлението на страната ни и да ги насочим към затвора, където им е мястото! Стига наведени главички!

