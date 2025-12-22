22.12.2025 | 9:55

Взривиха руски генерал в центъра на Москва

Загиналият е началникът на оперативно-учебния отдел на Генералния щаб на руските въоръжени сили

Експлозия в автомобил в Москва коства живота на генерал Фанил Сарваров – ръководел управление за оперативна подготовка на руския Генерален щаб. „На 22 декември сутринта на улица „Ясенева“ в Москва беше задействано взривно устройство, поставено под шасито на автомобил. В резултат на получените травми загина началникът на управлението за оперативна подготовка на Генералния щаб на Въоръжените сили на РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров“, гласи съобщението.

По-рано бе посочено, че в резултат на взривяването на колата на улица „Ясенева“ неизвестен мъж е получил наранявания. Канали в Телеграм веднага разпространиха версията, че това е генерал Сарваров.

Разследването работи по различни версии за убийството. Една от тях е свързана с организирането на престъплението от украинските специални служби.

Shot и Baza съобщиха сутринта, че при експлозията е пострадал автомобил Kia Sorento, паркиран до жилищен блок.

56-годишният Сарваров е бил заклещен в автомобила, но по-късно е бил изваден и хоспитализиран в тежко състояние, пише изданието РБК.

Сарваров е завършил Казанското висше танково командно училище през 1990 г., след което учи във Военната академия на бронетанковите войски. От май 2024 г. е началник на отдела за оперативна подготовка на Генералния щаб. По същото време с указ на президента Владимир Путин му е присъдена звание генерал-лейтенант.

„Комерсант“ посочва, че след завършване на академията той продължава службата си в Главната оперативна дирекция на Генералния щаб и в Дирекцията за оперативна подготовка на Въоръжените сили на Руската федерация. От 2016 г. генералът заема длъжността началник на дирекцията.

Според изданието Сарваров е участвал в бойни действия в Чечня, а през 2015-2016 г. „е изпълнявал задачи по организирането и провеждането на операции в Сирия“.

Това не е първият атентат срещу високопоставен руски военен от началото на войната на Русия срещу Украйна.

На 17 декември 2024 г. близо до жилищен блок в Москва след експлозия почина началникът на войските за радиационна, химическа и биологична защита на Въоръжените сили на Русия Игор Кирилов и неговият помощник Иля Поликарпов.

През октомври СКР приключи разследването срещу четирима души по наказателното дело за терористичния акт, в резултат на който загина генерал Кирилов – Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Според версията на разследването по задание на украинските специални служби самоделното взривно устройство е било поставено на електрически скутер, който е бил оставен пред входа на дома, в който е живял Кирилов.